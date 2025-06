Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chỉ sau hơn 5 giờ truy xét nhanh, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1995, quê ở TP Cần Thơ (tạm trú tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.

Nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, đồng thời huy động lực lượng truy bắt đối tượng.