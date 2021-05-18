Con gái sản phụ mắc Covid-19 có tình trạng suy hô hấp khi chào đời, sức khỏe hiện ổn định

Tin y tế 18/05/2021 16:17

Đêm hôm qua ngày 17/5, sản phụ nhiễm Covid-19 Đ.T.T. đã chào đón đứa con gái chào đời trong niềm hạnh phúc trào dâng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, hơn 22 giờ 5 phút ngày 17/5/2021, Khoa Ngoại sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã mổ cấp cứu thành công cho một phụ nữ mang thai 38 tuần tuổi.

Trước đó, vào ngày 12/5/2021, bệnh nhân Đ.T.T, 23 tuổi, được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ngày 13/5, bệnh nhân được Trung tâm Phòng, chống dịch bệnh Hưng Yên (CDC) chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm long đường hô hấp trên, chưa có dấu hiêu tổn thương phổi/nhiễm COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh - Khoa Ngoại sản cho biết, đến 20h30', ngày 17/5 bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, tim thai chậm, không đều được chẩn đoán: Thai 38 tuần, suy thai và mắc COVID-19. Bệnh nhân đã được hồi sức tim thai nhưng không đáp ứng. Sau khi hội chẩn, Ban giám đốc bệnh viện đã chỉ định mổ đẻ cấp cứu cho bệnh nhân.

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Các bác sĩ quyết định mổ lấy thai gấp - Ảnh: Người Lao Động

Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh là một trong 2 người trực tiếp mổ cho bệnh nhân cho biết: "Trước khi tiến hành phẫu thuật bắt em bé, các bác sĩ Khoa Ngoại sản phải gặp gỡ bệnh nhân để giải thích và tư vấn những mối nguy cơ cũng như phải chuẩn bị theo dõi chăm sóc sau mổ theo đúng quy trình cách ly điều trị".

Đến 22 giờ 5 phút ngày 17/5, một bé gái nặng 2,8 kg đã được lấy ra từ bụng người mẹ mắc COVID-19 thành công. Em bé chào đời có tình trạng suy hô hấp (ngạt) sau khi hồi sức sơ sinh thì sức khoẻ đã ổn định.

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Thai nhi được mổ ở 38 tuần tuổi - Ảnh: Người Lao Động
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Em bé nặng 2,8 kg, có dấu hiệu bị ngạt nhưng đã được tiến hành hồi sức - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống
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Em bé được các nữ hộ sinh chăm sóc - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Hiện tại cả 2 mẹ con có sức khoẻ ổn định và được chăm sóc tại Khoa Ngoại sản với 2 ê kíp chăm sóc theo dõi và điều trị. Em bé được tách mẹ và các bác sĩ Khoa Nhi xuống thăm khám và theo dõi.

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Tiếng khóc chào đời giữa đêm của em bé mang đến cho tất cả mọi người ở bệnh viện một cảm xúc khó tả - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Sản phụ Đ.T.T được 01 Nữ hộ sinh của bệnh viện chăm sóc, theo dõi những dấu hiệu chuyển biến sau sinh.

Được biết, đây là sản phụ mắc COVID-19 thứ hai sinh con thành công tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương là đơn vị tuyến đầu chống dịch, hiện đang thực hiện điều trị cho hơn 340 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có rất nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch. Có một người mang thai khoảng 20 tuần.

Nam nhân viên công ty kiểm toán ở TP.HCM dương tính lần 2

Nam nhân viên công ty kiểm toán ở TP.HCM dương tính lần 2

Kết quả xét nghiệm khẳng định cho biết nam nhân viên của một công ty kiểm toán tại quận 3, TP.HCM đã dương tính với COVID-19. Người này sinh sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

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