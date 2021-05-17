Nóng: Chiều 17/5, Việt Nam ghi nhận 117 ca dương tính Covid-19

Chiều ngày 17/5, Việt Nam ghi nhận 117 ca dương tính với Covid-19, trong đó gồm 1 ca đã cách ly ngay khi nhập cảnh; 116 ca còn lại ghi nhận trong nước tại khu vực đã cách ly, phong toả, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh cộng lại là 99 ca.
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Theo báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 17/5, Việt Nam ghi nhận 117 ca dương tính với Covid-19.
Thông tin chi tiết các ca mắc mới:
01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh- CA BỆNH BN4258 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa:
Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Ngày 14/5/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 16/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa.
116 ca mắc ghi nhận trong nước
- CA BỆNH BN4243-BN4249, BN4264, BN4266-BN4280, BN4282-BN4287, BN4289-BN4294, BN4296-BN4298 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là F1 của BN3758, BN3998, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4250-BN4256 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.
- CA BỆNH BN4257 ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ: Bệnh nhân nam, 21 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; là F1 của BN3116, đã được cách ly trước đó.
- CA BỆNH BN4259 ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ: Bệnh nhân nam, 5 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; là F1 của BN3116, đã được cách ly trước đó.
Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ.
- CA BỆNH BN4260, BN4263, BN4265, BN4281, BN4288 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4261 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3120, đã được cách ly trước đó.
- CA BỆNH BN4262 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3168, đã được cách ly trước đó.
Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN4295 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 54 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã được cách ly trước đó. Ngày 29/4/2021 trường hợp này đi trên chuyến bay VN 160 có chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.
- CA BỆNH BN4299-BN4359 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; là F1 liên quan các KCN Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, đang tiếp tục điều tra, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.