Nóng: Chiều 17/5, Việt Nam ghi nhận 117 ca dương tính Covid-19

Chiều ngày 17/5, Việt Nam ghi nhận 117 ca dương tính với Covid-19, trong đó gồm 1 ca đã cách ly ngay khi nhập cảnh; 116 ca còn lại ghi nhận trong nước tại khu vực đã cách ly, phong toả, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh cộng lại là 99 ca.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 17/5, Việt Nam ghi nhận 117 ca dương tính với Covid-19. Thông tin chi tiết các ca mắc mới: 01 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh- CA BỆNH BN4258 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Ngày 14/5/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 16/5/2021 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa. 116 ca mắc ghi nhận trong nước

- CA BỆNH BN4243-BN4249, BN4264, BN4266-BN4280, BN4282-BN4287, BN4289-BN4294, BN4296-BN4298 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là F1 của BN3758, BN3998, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4250-BN4256 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

- CA BỆNH BN4257 ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ: Bệnh nhân nam, 21 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; là F1 của BN3116, đã được cách ly trước đó.

- CA BỆNH BN4259 ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ: Bệnh nhân nam, 5 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; là F1 của BN3116, đã được cách ly trước đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ.

- CA BỆNH BN4260, BN4263, BN4265, BN4281, BN4288 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4261 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3120, đã được cách ly trước đó.

- CA BỆNH BN4262 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3168, đã được cách ly trước đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN4295 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: Bệnh nhân nam, 54 tuổi, địa chỉ tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã được cách ly trước đó. Ngày 29/4/2021 trường hợp này đi trên chuyến bay VN 160 có chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm ngày 17/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH BN4299-BN4359 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang; là F1 liên quan các KCN Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, đang tiếp tục điều tra, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 16/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Internet Covid-19: 16 bệnh nhân nguy kịch, 1 bác sĩ phải thở oxy 16 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 1 nam bác sĩ 25 tuổi đang phải thở oxy. Ngoài ra có 2 trường hợp rất nặng đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-chieu-17-5-viet-nam-ghi-nhan-117-ca-duong-tinh-covid-19-405481.html Theo Thanh Thủy (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-chieu-17-5-viet-nam-ghi-nhan-117-ca-duong-tinh-covid-19-405481.html