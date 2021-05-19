Theo đó, bệnh nhân đầu tiên tại TP.Thủ Đức có dấu hiệu bệnh ngày 17/5. Bốn người sống cùng nhà với bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể âm tính.

Theo thông tin từ Zing News, sáng 19/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin về nhận định ban đầu với chuỗi lây nhiễm của 2 bệnh nhân mắc Covid-19 mới ghi nhận tại thành phố.

Bệnh nhân này có xét nghiệm kháng thể dương tính. Các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân tại nơi làm việc có xét nghiệm kháng thể âm tính.

Theo lời khai của bệnh nhân cư ngụ tại quận 7, người này rời khỏi TP.HCM từ ngày 24/4 đi Hải Phòng và trở về thành phố ngày 5/5 trên chuyến bay VN1179 từ Hải Phòng đến TP.HCM. Bệnh nhân có dấu hiệu sốt, tự mua thuốc uống vào ngày 8/5. Bệnh nhân nghỉ đến ngày 11/5 thì đi làm lại.

HCDC khẳng định: "Điều này càng khẳng định thêm căn cứ nguồn lây là từ bệnh nhân cư ngụ tại quận 7". Hiện tại ơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp để xác định nguồn lây của ca bệnh này, nhiều khả năng trong giai đoạn bệnh nhân không có mặt tại TP.HCM.

Ngành y tế phong tỏa một khu dân cư tại phường Phước Kiểng, quận 7 - Ảnh: Zing News

60 mẫu xét nghiệm những người ở cùng chỗ với bệnh nhân đã được thực hiện khẩn trương trong đêm và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Thành phố đang tích cực truy vết những nơi bệnh nhân từng đến và hành khách trên chuyến bay VN1179 từ Hải Phòng đến TP.HCM ngày 5/5.

Sau 20 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, trưa 18/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ghi nhận một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại chung cư SunView Town, đường Gò Dưa, TP.Thủ Đức.

Ngành y tế đã truy vết, cách ly, lấy mẫu 4 người sống chung nhà, 64 người tiếp xúc với bệnh nhân tại nơi làm việc ở 129 Pasteur (quận 3), và 21 người tiếp xúc với vợ bệnh nhân tại nơi làm việc ở khu công nghệ cao (quận 9). Hiện, 4 người thân của bệnh nhân đã có kết quả âm tính với nCoV.

Ngoài ra, thành phố mở rộng xét nghiệm tầm soát cho 6.000 người ở 3 block chung cư nơi bệnh nhân cư trú và khoảng 4.000 mẫu ở công ty nơi vợ bệnh nhân làm việc.

Tối 18/5, ngành y tế phát hiện thêm một ca nghi mắc Covid-19 ngụ phường Tân Kiểng, quận 7. Đây là đồng nghiệp của bệnh nhân ngụ TP Thủ Đức. Khai thác dịch tễ cho thấy người này từng đến Hải Phòng từ 24/4 đến 5/5. Ngày 8/5, bệnh nhân có dấu hiệu sốt và tự mua thuốc uống.

Thành phố tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu các trường hợp sống cùng địa chỉ với bệnh nhân cũng như các hành khách đi cùng chuyến bay VN1179.