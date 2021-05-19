Việt Nam phát hiện thêm hai biến chủng Covid-19 mới

Tin y tế 19/05/2021 13:53

Kết quả giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của các ca nhập cảnh gần đây tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương cho thấy đã phát hiện hai biến chủng mới của Covid-19 là B.1.222 và biến chủng B.1.619.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, biến chủng B.1.222 được phát hiện khi nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiến hành giải trình trình tự gien SARS-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm hầu họng của bệnh nhân L.O (29 tuổi), chuyên gia Ukraina (BN2701), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 13/4/2021.

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Ảnh minh họa: FV Hospital

TS, BS Văn Đình Tráng - Trưởng khoa Vi sinh - Sinh học phân tử, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, biến chủng B.1.222 xuất hiện ở 11 quốc gia, nhiều nhất là ở Anh, đặc biệt là ở vùng Scotland. Biến chủng này có rất nhiều đột biến trên protein gai (spike protein) khác với với chủng của Ấn Độ B.1.617.2.

Còn biến chủng B.1.619 có spike protein gần giống với chủng Ấn Độ B.1.617.2. Tuy nhiên, biến chủng này không mang đột biến ở vị trí axit amin 681 (P681R) trên spike protein như chủng B.1.617.2 của Ấn Độ. Biến chủng B.1.619 xuất hiện ở nhiều nước, có thể có nguồn gốc từ Cameroon của châu Phi sau lan ra châu Âu.

Biến chủng này được phát hiện tại Việt Nam, khi các chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiến hành giải trình tự gien mẫu bệnh phẩm virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân M.K.K, một chuyên gia Ấn Độ là bệnh nhân Covid-19 (BN2902), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Viêt Nam. Bệnh nhân được lấy mẫu ngày 27-4 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

TS, BS Tráng cũng cho biết thêm, bệnh nhân D.B.Q. (63 tuổi), ca bệnh có mã số 2857, nhân viên của khách sạn nơi đoàn chuyên gia Ấn Độ cách ly tại Yên Bái lại nhiễm SARS-CoV-2 có các đặc tính của biến chủng Ấn Độ B.1.617.2.

2 biến chủng này chưa thấy xuất hiện trong khoảng gần 200 mẫu bệnh phẩm bệnh viện đã giải trình gen kể từ các đợt dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta cho tới nay.

Chủng virus biến thể từ Ấn Độ B.1.617.2 là một trong ba phân nhóm (subtype) của chủng B.1.617 và mang hai đột biến quan trọng trên spike protein là L452R và P681R. Chủng B.1.617.2 hiện nay lây lan phổ biến ở nhiều quốc gia và đang là nguyên nhân gây dịch trong cộng đồng rất lớn tại Việt Nam. Ngày 11-5-2021, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp chủng B.1.617 vào nhóm biến chủng đáng quan tâm (variant of concern).

Với việc phát hiện thêm hai biến chủng mới này (B.1.222 và B.1.619), Việt Nam đã ghi nhận 7 biến chủng của SARS-CoV-2. 5 biến chủng phát hiện trước đó, gồm: D614G từ châu Âu, gây dịch tại thành phố Đà Nẵng; B.1.1.7 từ Anh, gây dịch tại tỉnh Hải Dương; B.1.351 từ Nam Phi trên bệnh nhân người Nam Phi (ca bệnh 1.422), nhập cảnh sân bay Nội Bài từ Nam Phi ngày 19-12-2020; Biến chủng A.23.1 từ Rwanda, châu Phi, ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh); Biến chủng SARS-CoV-2, B.1.617.2 được phát hiện gần đây từ các chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh, hiện đang là nguyên nhân gây dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh thành trong cả nước

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