‘Ổ dịch’ công ty Hosiden rất nguy hiểm: 271 ca dương tính trên 4.563 công nhân

Tỷ lệ phát hiện dương tính SARS-CoV-2 tại ổ dịch công ty Hosiden Việt Nam là khá cao và đây là ổ dịch Covid-19 rất nguy hiểm.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 19/5, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, các thông tin cho rằng, 100% công nhân hay rất có thể tất cả công nhân công ty Hosiden đã nhiễm Covid-19 hoàn toàn không chính xác.

Theo ông Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, qua kết quả xét nghiệm lần 1, lần 2 đã phát hiện 271 trường hợp mắc Covid-19 ở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên) trên tổng số 4.563 công nhân.

Công ty Hosiden là ổ dịch có tỷ lệ phát hiện dương tính cao - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo ông Sơn, các trường hợp phát hiện nhiễm mới đều ở trong các khu cách ly tập trung của nhân viên công ty. Hiện tại công ty này đã tạm dừng hoạt động và toàn bộ công nhân đã được cách ly tập trung.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cũng nhận định, tỷ lệ phát hiện dương tính tại ổ dịch công ty Hosiden Việt Nam là khá cao và đây là ổ dịch rất nguy hiểm.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm ở công ty Hosiden - Ảnh: Người Lao Động

Do đó, ngay trong chiều 19/5, UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng y tế tiến hành tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày 19/5 cho tất cả người lao động của công ty Hosiden hiện đang cách ly tại các khu cách ly tập trung. Đồng thời, rà soát, không để lọt bất cứ trường hợp nào không được đưa đi cách ly.

Bên cạnh đó, ưu tiên xét nghiệm ngay cho những người sống cùng với người làm việc ở công ty Hosiden, công ty Samkwang vina và yêu cầu họ phải cách ly nghiêm ngặt tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu tổ chức xét nghiệm xong trước ngày 22/5 cho tất cả những người ở cùng người lao động tại các Khu công nghiệp thuộc địa bàn huyện Việt Yên và Yên Dũng.

Nóng: Chiều 19/5, Việt Nam ghi nhận 111 ca mắc Covid-19 mới Bản tin chiều ngày 19/5 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 111 ca dương tính với Covid-19 mới, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 109 ca mắc còn lại ghi nhận trong nước tại các khu vực đã phong toả, cách ly; riêng Bắc Ninh và Bắc Giang chiếm đến 99 ca.

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