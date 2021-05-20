Nóng: Thái Nguyên ghi nhận ca dương tính với Covid-19 đầu tiên

CDC Thái Nguyên ghi nhận ca dương tính với Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Người bệnh có liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu Công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Theo thông tin từ VietNamNet, Tung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên (CDC Thái Nguyên) cho biết, địa phương vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Bệnh nhân là nam giới, sinh năm 1994, trú tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình. Nam thanh niên làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi từ Bắc Giang về Thái Nguyên, người này đã thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 18/5. Đến 20h ngày 19/5, bệnh nhân nhận kết quả nghi nhiễm Covid-19. Được biết, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, CDC Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng khai thác thông tin di chuyển và đưa bệnh nhân đi cách ly y tế. Đồng thời, nhanh chóng truy vết những người có liên quan trường hợp này.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện các trường hợp tiếp xúc gần đã được khoanh vùng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Huyện Phú Bình tiếp tục cùng các cơ quan chức năng thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng theo quy định.

Ngay trong đêm 19/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã họp khẩn với huyện Phú Bình về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Nguy cơ dịch bệnh bùng phát luôn hiện hữu, người dân huyện Phú Bình và toàn tỉnh Thái Nguyên cần nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế".

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Công an tỉnh điều tra, xem xét trường hợp nghi nhiễm tại xóm Phẩm 2 khai báo y tế có trung thực hay không. Nếu người này không khai báo hoặc khai báo gian dối, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Sở Y tế Thái Nguyên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với huyện Phú Bình phun thuốc khử trùng và xử lý môi trường tại khu vực có người nghi nhiễm; lấy mẫu xét nghiệm đối với trường hợp liên quan.

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