Cà Mau: Khẩn trương truy vết 8 trường hợp F1 liên quan đến ca mắc COVID-19 tại TP.HCM

Tin y tế 21/05/2021 09:35

Sau khi phát hiện người bán cơm dương tính với COVID-19 ở TP.HCM từng đến Trung tâm Y khoa MEDIC, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng truy vết được 8 đối tượng có liên quan.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 (BN 4780) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh có lịch trình phức tạp, tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng truy vết những người trong tỉnh đã từng di chuyển đến các địa điểm có ca nhiễm COVID-19.

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8 F1 đều từng đến Trung tâm Y khoa MEDIC - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cụ thể, ca mắc COVID-19 (BN 4780) có đi qua các địa điểm: Quán bánh canh cá lóc O Thanh, với 2 chi nhánh tại số 287/5 Nguyễn Đình Chiểu và số 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) từ ngày 12/5 đến nay; Trung tâm Y khoa MEDIC (Trung tâm chẩn đoán Y khoa Hòa Hảo), địa chỉ 254, đường Hòa Hảo, quận 10 (TP Hồ Chí Minh), thời gian từ 8 - 14 giờ ngày 19/5.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau truy vết và ghi nhận 7 trường hợp liên quan (F1) đến khám tại Trung tâm Y khoa MEDIC Hòa Hảo. Hiện lực lượng y tế đã tìm gặp 5 người (trong đó 4 người cam đoan không rời khỏi Cà Mau, 1 người ở huyện Trần Văn Thời đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh); 2 người ở huyện Năm Căn và phường 8 (TP Cà Mau) vẫn chưa tìm gặp.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ghi nhận 1 trường hợp (phường 5, TP Cà Mau) từng khám bệnh tại Trung tâm Y khoa MEDIC TP Hồ Chí Minh đã chủ động đến khai báo. Được biết, người này đã di chuyển trên chuyến bay VN8061 từ TP Hồ Chí Minh về Cà Mau ngày 19/5, chuyến bay có 40 người. Hiện CDC đang tiến hành xác minh truy vết các F2.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Quân đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tiếp tục truy vết, xác định nhanh các trường hợp F1, F2, có liên quan đến ca bệnh COVID-19 (BN 4780) tại TP Hồ Chí Minh, lập danh sách giám sát theo quy định. 

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