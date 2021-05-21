Cập nhật: Người đến từ 8 địa điểm sau phải cách ly y tế tại TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, HCDC vừa cập nhật người đến từ 8 điểm dịch mới phải cách ly y tế theo quy định, trong đó có 6 điểm ở Hải Dương, 2 điểm ở TP.HCM là 2 quán ăn ở quận 3 và Trung tâm y khoa Medic ở quận 10.

1. Quán bánh canh cá lóc O Thanh tại 2 chi nhánh: 287/5 Nguyễn Đình Chiểu và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 từ ngày 12/5 đến 20/5.

2. Trung tâm Y khoa Medic, 254 Hòa Hảo, quận 10 từ 8h-14h ngày 19/5.

Tại Hải Dương:

1. Cây ATM Argribank, 109 đường Thanh Niên, TP Hải Dương, từ 10h30-11h sáng 6/5.

2. Ngân hàng VietinBank, số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, từ 10h-10h45 sáng 6/5

3. Tiếp xúc với vợ chồng y sĩ Nguyễn Văn Hiền, số 30 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân từ ngày 16 đến 19/5.

4. Quán ăn Ngọc, 2A phố Hoàng Văn Thụ, TP Hải Dương từ 3 đến 19/5.

5. Quán bán lá xông chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo từ 14 đến 19/5.

6. Khu vực phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm máu, phòng chụp X-quang, Bệnh viện Quân y 7, TP Hải Dương sáng 17/5.

Ngoài ra, HCDC cũng gỡ bỏ 3 chuyến bay và 5 địa điểm ở TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế ra khỏi danh sách cách ly y tế, gồm:

1. Chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đến TP.HCM lúc 10h15 ngày 27/4.

2. Chuyến bay VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 14h20 ngày 27/4

3. Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 10h46 ngày 29/4.

4. Nhà hàng 4U biển, lô 1,2,3 đường Võ Nguyên Giáp, địa chỉ Mỹ Khê, TP Đà Nẵng lúc 18h30 ngày 27/4.

5. Tầng 36, khách sạn Novotel số 36 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng lúc 21h30 ngày 27/4.

6. Nhà hàng Biển Lớn, lô 18 Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng lúc 12h30 ngày 28/4.

7. Nhà hàng Trung Quốc, địa chỉ Lê Quang Đạo, TP Đà Nẵng tối 28/4.

8. Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế từ 6/5.

Phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm của người dân ở con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh: VietNamNet

Trong 3 ngày liên tiếp từ 18 đến 20/5, TP.HCM đã phát hiện 6 ca bệnh Covid-19 mới, gồm hai nhóm liên quan và một ca dương tính lần 1 tại phường 8, quận Gò Vấp.

Nhóm thứ nhất, 2 người là đồng nghiệp cùng làm việc theo dự án tại Công ty Grove ở quận 3 gồm bệnh nhân 4514 (ở Thủ Đức) và bệnh nhân 4583 (ở quận 7) có kết quả dương tính vào ngày 18 và 19/5 (theo Bộ Y tế).

Nhóm thứ hai, 3 người chung một gia đình gồm mẹ (người bán quán ăn ở quận 3) và hai người con, phát hiện dương tính ngày 20/5.