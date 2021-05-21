Cập nhật: Người đến từ 8 địa điểm sau phải cách ly y tế tại TP.HCM

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa cập nhật người đến từ 8 điểm dịch mới phải cách ly y tế theo quy định, trong đó có 6 điểm ở Hải Dương, 2 điểm ở TP.HCM để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Nóng: 2 người con của người bán quán ăn ở quận 3, TP.HCM cũng dương tính COVID-19
- Nóng: Nhiều địa điểm ở TP.HCM bị phong tỏa vì liên quan đến người bán quán ăn dương tính Covid-19
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, HCDC vừa cập nhật người đến từ 8 điểm dịch mới phải cách ly y tế theo quy định, trong đó có 6 điểm ở Hải Dương, 2 điểm ở TP.HCM là 2 quán ăn ở quận 3 và Trung tâm y khoa Medic ở quận 10.
Cụ thể,
Tại TP.HCM:
1. Quán bánh canh cá lóc O Thanh tại 2 chi nhánh: 287/5 Nguyễn Đình Chiểu và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 từ ngày 12/5 đến 20/5.
2. Trung tâm Y khoa Medic, 254 Hòa Hảo, quận 10 từ 8h-14h ngày 19/5.
Tại Hải Dương:
1. Cây ATM Argribank, 109 đường Thanh Niên, TP Hải Dương, từ 10h30-11h sáng 6/5.
2. Ngân hàng VietinBank, số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, từ 10h-10h45 sáng 6/5
3. Tiếp xúc với vợ chồng y sĩ Nguyễn Văn Hiền, số 30 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân từ ngày 16 đến 19/5.
4. Quán ăn Ngọc, 2A phố Hoàng Văn Thụ, TP Hải Dương từ 3 đến 19/5.
5. Quán bán lá xông chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo từ 14 đến 19/5.
6. Khu vực phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm máu, phòng chụp X-quang, Bệnh viện Quân y 7, TP Hải Dương sáng 17/5.
Ngoài ra, HCDC cũng gỡ bỏ 3 chuyến bay và 5 địa điểm ở TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế ra khỏi danh sách cách ly y tế, gồm:
1. Chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đến TP.HCM lúc 10h15 ngày 27/4.
2. Chuyến bay VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 14h20 ngày 27/4
3. Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 10h46 ngày 29/4.
4. Nhà hàng 4U biển, lô 1,2,3 đường Võ Nguyên Giáp, địa chỉ Mỹ Khê, TP Đà Nẵng lúc 18h30 ngày 27/4.
5. Tầng 36, khách sạn Novotel số 36 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng lúc 21h30 ngày 27/4.
6. Nhà hàng Biển Lớn, lô 18 Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng lúc 12h30 ngày 28/4.
7. Nhà hàng Trung Quốc, địa chỉ Lê Quang Đạo, TP Đà Nẵng tối 28/4.
8. Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế từ 6/5.
Trong 3 ngày liên tiếp từ 18 đến 20/5, TP.HCM đã phát hiện 6 ca bệnh Covid-19 mới, gồm hai nhóm liên quan và một ca dương tính lần 1 tại phường 8, quận Gò Vấp.
Nhóm thứ nhất, 2 người là đồng nghiệp cùng làm việc theo dự án tại Công ty Grove ở quận 3 gồm bệnh nhân 4514 (ở Thủ Đức) và bệnh nhân 4583 (ở quận 7) có kết quả dương tính vào ngày 18 và 19/5 (theo Bộ Y tế).
Nhóm thứ hai, 3 người chung một gia đình gồm mẹ (người bán quán ăn ở quận 3) và hai người con, phát hiện dương tính ngày 20/5.