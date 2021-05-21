Nóng: TP.HCM khẩn lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa người dân trong chợ Phú Nhuận

Sáng nay 21/5, 1 đoạn đường dài tầm 300m trong chợ Phú Nhuận, TP.HCM được khoanh vùng, lực lượng y tế đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khẩn cấp người có mặt trong chợ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 21/5, lực lượng chức năng đã giăng rào khoanh vùng 1 đoạn đường dài tầm 300m trong chợ Phú Nhuận thuộc phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Người dân không được vào khu chợ trên.

Phong tỏa khẩn 1 đoạn đường ở quận Phú Nhuận - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bên trong chợ, nhiều nhân viên y tế đã có mặt tại đây lấy mẫu xét nghiệm tất cả người trong chợ, và khử khuẩn khu vực này. Người dân tại đây cho biết khoảng 7h sáng ngày 21/5 lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực này.

Cán bộ y tế nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Phan Văn Thuận - chủ tịch UBND phường 17, quận Phú Nhuận - xác nhận địa phương đang khoanh vùng chợ Phú Nhuận để kiểm tra dịch tễ vì liên quan đến Covid-19.

Ông Dương Văn Chiến - giám đốc Trung tâm Y tế quận - cũng cho biết lực lượng y tế đang tiến hành điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người trong chợ Phú Nhuận.

Cán bộ địa phương bàn bạc, giám sát quá trình phong tỏa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đại diện UBND phường 17, quận Phú Nhuận cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm 25 hộ với 96 nhân khẩu và 12 sạp với 26 tiểu thương. Đến gần trưa 21/5, đã lấy mẫu xét nghiệm gần xong cho người dân tại khu vực phong tỏa. Đây là ca nghi nhiễm mới, người này ở một mình và cho 2 người khác thuê bán quán cà phê. Hiện người này đã được đưa đi cách ly.

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