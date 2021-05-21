Nóng: Trưa 21/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca dương tính với Covid-19

Bản tin trưa 21/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 50 ca dương tính với Covid-19 mới.
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Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 21/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca dương tính với Covid-19 mới.
Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:
Tính từ 6h đến 12h ngày 21/5 có 50 ca mắc mới (BN4834-4883):
- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
- 50 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45), Hưng Yên (2), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Hà Nội (1).
Tính đến 12h ngày 21/5:
- Việt Nam có tổng cộng 3.405 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh.
- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.835 ca.
Thông tin chi tiết các ca mắc mới:
- CA BỆNH BN4834 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3063, đã được cách ly trước đó.
- CA BỆNH BN4835 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3168, đã được cách ly trước đó.
Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH BN4836 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4837 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: nam, 47 tuổi, địa chỉ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN4721, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ.
- CA BỆNH BN4838 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội; có liên quan dịch tễ với BN4263, BN4265, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN4839-BN4883 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 45 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.