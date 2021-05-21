Nóng: Trưa 21/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca dương tính với Covid-19

Tin y tế 21/05/2021 12:57

Bản tin trưa 21/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 50 ca dương tính với Covid-19 mới.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 21/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca dương tính với Covid-19 mới.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 6h đến 12h ngày 21/5 có 50 ca mắc mới (BN4834-4883):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 50 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45), Hưng Yên (2), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Hà Nội (1).

Tính đến 12h ngày 21/5:

- Việt Nam có tổng cộng 3.405 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 1.835 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN4834 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nữ, 58 tuổi, địa chỉ tại huyện thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3063, đã được cách ly trước đó.

- CA BỆNH BN4835 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; là F1 của BN3168, đã được cách ly trước đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH BN4836 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4837 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: nam, 47 tuổi, địa chỉ tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; là F1 của BN4721, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 21/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Thành phố Điện Biên Phủ.

- CA BỆNH BN4838 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội; có liên quan dịch tễ với BN4263, BN4265, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 20/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN4839-BN4883 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 45 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nóng: Trưa 21/5, Việt Nam ghi nhận 50 ca dương tính với Covid-19 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Bệnh nhân Covid-19 thứ 40 ở Việt Nam tử vong

Bệnh nhân Covid-19 thứ 40 ở Việt Nam tử vong

Trưa nay, ngày 21/5, Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân COVID-19 thứ 40 tử vong tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân nam 70 tuổi, có tiền sử đái tháo đường 21 năm, di chứng tai biến mạch máu não yếu nửa người trái.

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