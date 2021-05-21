Nóng: TP.HCM tìm người đến 2 địa điểm ở quận 1 có liên quan đến Covid-19

Chiều 21/5, HCDC ra thông báo khẩn, tìm người đến 2 địa điểm ở quận 1 TP.HCM cần thông báo với cơ quan chức năng để được xét nghiệm Covid-19.

Theo thông tin từ Zing News, chiều nay 21/5, HCDC vừa ra thông báo khẩn tìm người từng đến các địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19 cần thông báo với cơ quan chức năng để được xét nghiệm.

Cụ thể:

-Quầy thu ngân tầng trệt ngay bên trái cửa ra vào của nhà sách Nguyễn Huệ (40 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1) từ 18h30 đến 18h40 ngày 14/5. Địa điểm này liên quan lịch trình di chuyển của chị Đ.T.T.M. (34 tuổi, ngụ tại căn hộ trên phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM).

-Starbucks Coffee store New World (tại góc Phạm Hồng Thái & Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1) từ 21h đến 21h45 ngày 13/5. Địa điểm này liên quan ca mắc Covid-19 ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP.HCM (con gái của chủ quán bánh canh O Thanh).

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Cũng trong thông báo của HCDC, những người đến địa điểm và khung giờ trên, thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.

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