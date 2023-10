Ảnh minh họa: Bộ Y tế

TS Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết hiện Bệnh viện có 360 bệnh nhân COVID-19, trong số này có 57 bệnh nhân thở oxy, 6 bệnh nhân thở oxy dòng cao (HFNC), 19 ca thở máy, 2 ca ECMO. 84 bệnh nhân có bệnh lý nền nặng. Ngoài trường hợp thai phụ 35 tuổi ở Hà Nội, một bệnh nhân nam trẻ tuổi khác là nam bác sĩ 37 tuổi, không có bệnh lý nền. Hiện bệnh nhân đã hạ sốt, đang thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục quả lọc oxiris; duy trì an thần, giãn cơ, chăm sóc hô hấp. Người thứ 3 cũng có tiền sử khoẻ mạnh nhưng diễn biến tăng nặng nhanh khi nhiễm SARS-CoV-2 là BN3207, 37 tuổi ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Bệnh nhân phát hiện dương tính hôm 7/5.

Sau khi xuất hiện sốt, ho, tức ngực, người đàn ông trẻ tuổi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 4 ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân sốt cao liên tục 39-40 độ C, suy hô hấp tăng, phải thở oxy dòng cao (HFNC) rồi chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khi SpO2 chỉ còn 82%. Lập tức bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, chuyển lên khoa Hồi sức tích cực (ngày 18/5). Chỉ 4 tiếng sau khi vào viện, bệnh nhân diễn biến tăng nặng nhanh, được chỉ định ECMO. Hình ảnh Xquang phổi cho thấy đã mờ lan toả 3/4 trường phổi. Hiện bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi ARDS nặng (suy hô hấp cấp tiến triển) do SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được giảm dần an thần, tiếp tục duy trì kháng sinh, chăm sóc hô hấp, thay đổi tư thế nằm và dinh dưỡng, cân bằng dịch.