Trong buổi hội chẩn diễn ra vào hôm nay, ngày 21/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, số lượng bệnh nhân nặng trong đợt dịch Covid-19 này khá cao.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tính đến chiều 21/5, cả nước có 65 ca tiên lượng nặng, 55 ca tiên lượng rất nặng, 2 ca tiên lượng tử vong (ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM). Theo diễn biến điều trị, hiện có 71 ca thở oxy, 7 ca nặng - thở máy không xâm nhập, 21 ca nguy kịch - thở máy xâm nhập và 3 bệnh nhân phải chạy ECMO. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đang điều trị 61 bệnh nhân có triệu chứng, trong đó có 20 ca thở oxy, 3 ca thở máy HFNC, 1 ca thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế TS Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết hiện Bệnh viện có 360 bệnh nhân COVID-19, trong số này có 57 bệnh nhân thở oxy, 6 bệnh nhân thở oxy dòng cao (HFNC), 19 ca thở máy, 2 ca ECMO. 84 bệnh nhân có bệnh lý nền nặng. Ngoài trường hợp thai phụ 35 tuổi ở Hà Nội, một bệnh nhân nam trẻ tuổi khác là nam bác sĩ 37 tuổi, không có bệnh lý nền. Hiện bệnh nhân đã hạ sốt, đang thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục quả lọc oxiris; duy trì an thần, giãn cơ, chăm sóc hô hấp. Người thứ 3 cũng có tiền sử khoẻ mạnh nhưng diễn biến tăng nặng nhanh khi nhiễm SARS-CoV-2 là BN3207, 37 tuổi ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Bệnh nhân phát hiện dương tính hôm 7/5. Sau khi xuất hiện sốt, ho, tức ngực, người đàn ông trẻ tuổi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị 4 ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân sốt cao liên tục 39-40 độ C, suy hô hấp tăng, phải thở oxy dòng cao (HFNC) rồi chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khi SpO2 chỉ còn 82%. Lập tức bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, chuyển lên khoa Hồi sức tích cực (ngày 18/5). Chỉ 4 tiếng sau khi vào viện, bệnh nhân diễn biến tăng nặng nhanh, được chỉ định ECMO. Hình ảnh Xquang phổi cho thấy đã mờ lan toả 3/4 trường phổi. Hiện bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi ARDS nặng (suy hô hấp cấp tiến triển) do SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được giảm dần an thần, tiếp tục duy trì kháng sinh, chăm sóc hô hấp, thay đổi tư thế nằm và dinh dưỡng, cân bằng dịch.

Các thầy thuốc từ Tiểu ban Điều trị đến các bệnh viện đã nỗ lực liên tục hội chẩn, chia sẻ kinh nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý các thầy thuốc trực tiếp điều trị phải theo dõi sát sao bệnh nhân, liên tục báo cáo về Tiểu ban Điều trị để có những hỗ trợ kịp thời. Tại buổi hội chẩn, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết ngay sau khi có công văn đề nghị của Sở Y tế Bắc Ninh, sáng nay Cục đã đề nghị Bệnh viện Bạch Mai khẩn cấp xuất cấp cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh mượn một số loại vật tư, hóa chất để sử dụng cho hệ thống ECMO và máy lọc máu liên tục, nhằm đảm bảo điều trị. PGS Khuê cũng hoan nghênh Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời cử kíp cán bộ và hỗ trợ chuyên môn hồi sức tích cực cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, củng cố khoa này để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch.

Nóng: TP.HCM tìm người đến 2 địa điểm ở quận 1 có liên quan đến Covid-19 Chiều 21/5, HCDC ra thông báo khẩn, tìm người đến 2 địa điểm ở quận 1 TP.HCM cần thông báo với cơ quan chức năng để được xét nghiệm Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-hinh-covid-19-55-ca-benh-tien-luong-rat-nang-2-ca-co-nguy-co-tu-vong-cao-405975.html