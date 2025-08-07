Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Tâm sự 07/08/2025 21:00

Cô ấy có vẻ không muốn trò chuyện thêm với tôi nên viện cớ phải đi liền. Tôi cũng không giữ cô ấy lại nhưng âm thầm đi theo sau. Đến phòng bệnh của người đàn ông kia, tôi chỉ đứng bên ngoài len lén nhìn vào không để cả hai phát hiện. 

Tôi và vợ cũ từng ở bên nhau 3 năm rồi ly hôn. Người sai trước là tôi, người đề nghị ly hôn là vợ cũ. Tôi sai khi lỡ cảm nắng người đồng nghiệp trong công ty, nhưng tôi chưa từng làm gì quá giới hạn. Ban đầu vợ cũ không vì chuyện này mà muốn ly hôn chồng. Nhưng tôi không biết hối lỗi, vô tâm và lạnh nhạt khiến vợ ngày một mệt mỏi. Khoảng cách giữa vợ chồng ngày một lớn, vợ tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng chẳng còn nhiều tình cảm với vợ nên đồng ý.

Sau khi ly hôn, tôi và người đồng nghiệp kia chính thức ở bên nhau. Nhưng chỉ được một năm thì chúng tôi chia tay. Lý do là vì cô ấy không thể như vợ tôi. Cô ấy không biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, càng không muốn lấy tôi. Cô ấy không muốn có con, không muốn ràng buộc với việc làm vợ, làm mẹ. 

Sau khi chia tay với nhân tình, tôi luôn nghĩ về vợ cũ nhưng tôi lại không đủ can đảm liên lạc lại với cô ấy. Tôi là người có lỗi với vợ cũ, tôi không có tư cách để xin cô ấy cho mình một cơ hội.

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh. Cô ấy có vẻ không muốn trò chuyện thêm với tôi nên viện cớ phải đi liền. Tôi cũng không giữ cô ấy lại nhưng âm thầm đi theo sau. Đến phòng bệnh của người đàn ông kia, tôi chỉ đứng bên ngoài len lén nhìn vào không để cả hai phát hiện. 

Người đàn ông kia so với tôi thì không hề hơn tôi về mặt ngoại hình. Nhưng vợ cũ luôn nhìn anh ta dịu dàng, lời nói ra luôn ngọt ngào dỗ dành. Cô ấy nói đã nấu cho anh ta cháo lươn rất ngon. Tôi lặng người nhớ lại đây là món vợ tôi nấu ngon nhất, mỗi khi tôi bệnh cô ấy đều làm rồi dỗ tôi ăn để mau lấy lại sức.

Nhưng giờ trước mắt tôi, cô ấy đang làm những việc đó cho một người đàn ông khác. Lòng tôi nóng lên vì ghen tuông, tôi quay lưng đi ra khỏi bệnh viện vì không muốn nhìn thấy nữa. Trở về nhà, tôi mất ngủ cả đêm vì hình ảnh vợ cũ chăm sóc người cũ tận tình. Tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa. Liệu tôi có còn cơ hội hay không?

Bàng hoàng phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Bàng hoàng phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Dù em đang tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại. Em dắt hai con sang nhà ngoại chơi, em phải nói chuyện ra ngô ra khoai với chồng. Đến khi chồng vừa về tới cửa nhà, em cầm chai dung dịch kia, lao nhanh ra tra hỏi chồng:

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Sau ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật

Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/8/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/8/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Hậu ly hôn với thiếu gia, Tôn Di bị phát hiện sống bừa bộn đến khó tin

Hậu ly hôn với thiếu gia, Tôn Di bị phát hiện sống bừa bộn đến khó tin

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Kết hôn 1 tháng nhập viện 2 lần, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Kết hôn 1 tháng nhập viện 2 lần, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái sau gần một năm công khai yêu nhau

Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái sau gần một năm công khai yêu nhau

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Đời sống 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật

Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật

Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Kết hôn 1 tháng nhập viện 2 lần, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Kết hôn 1 tháng nhập viện 2 lần, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Qua nhà người yêu ngủ lại, nửa đêm đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 người ôm nhau trên ghế sofa

Qua nhà người yêu ngủ lại, nửa đêm đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 người ôm nhau trên ghế sofa

Bàng hoàng phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Bàng hoàng phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Lần đầu về quê vợ, lúc ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người

Lần đầu về quê vợ, lúc ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người