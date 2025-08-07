Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật

Tâm sự 07/08/2025 20:00

Vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.

Tôi 35 tuổi, từng ly hôn và có một con gái riêng. Vợ cũ phản bội khiến tôi oán hận. Tôi không cho vợ gặp hay liên lạc với con như đòn trả thù khiến cô ấy cả đời này cũng phải hối hận. Sau khi ly hôn, vợ cũ ra nước ngoài. Nửa năm sau, tôi nhanh chóng kết hôn với Vy.

Vy là gái tân, hiền lành và nhân hậu, là giáo viên mầm non. Tôi quen biết cô ấy trong một lần cùng bạn bè đi làm từ thiện trong chùa. Vy ưa nhìn, thường xuyên đến chùa phụ giúp. Ngày đó nhìn thấy cô ấy chơi đùa với bọn trẻ trong chùa, tôi liền nghĩ đây có thể là người mẹ tốt cho con gái của mình. Tôi ích kỷ nghĩ cho con đầu tiên, nhưng tôi cũng có tình cảm chân thành với Vy. 

Biết Vy chưa từng kết hôn lại lấy đàn ông từng ly hôn như tôi sẽ chịu thiệt thòi trong mắt người khác, nên tôi hết lòng chăm lo cho cô ấy và gia đình vợ. Tôi đưa vợ tiền để gửi về nhà, giúp bố mẹ cô ấy sửa chữa nhà. Bố mẹ cô ấy ban đầu không thích tôi, nhưng thấy sự kiên trì và thật lòng của tôi thì dần trở nên quý mền tôi. Từ ngày về sống cùng nhau, Vy yêu thương và chăm sóc cho con riêng của chồng như con ruột của mình. 

Thông thường tôi và vợ sẽ ngủ một phòng, con gái 6 tuổi của tôi sẽ ngủ riêng. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi nói muốn ngủ cùng con, con bé cũng nói muốn được ngủ với mẹ vài hôm. Tôi nghe thế thì thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Dù sao cả hai gần gũi với nhau hơn thì tình cảm càng gắn bó.

Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.

Con gái tôi đang cầm điện thoại của vợ để gọi video call. Tôi nghe giọng của người bên kia thì biết ngay đó là vợ cũ của mình. Tôi thật sự tức giận, tôi không muốn cô ta liên lạc với con gái mình, cô ta không xứng đáng làm mẹ của con tôi. Tôi đi tới giật điện thoại trên tay con, định lôi vợ vào phòng nói chuyện thì nghe tiếng con gái khóc nấc lên:

“Bố ơi bố đừng la mẹ Vy, là do con khóc đòi mẹ Vy gọi cho mẹ Phượng (tên vợ cũ của tôi). Bố đừng la mẹ Vy, con xin lỗi bố”.

Tôi thấy con khóc thì lòng mềm đi, vội dỗ con nín. Tôi hứa với con sẽ không la vợ thì con bé mới nín khóc rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Khi về phòng, vợ tôi xin lỗi tôi rồi nói:

“Em biết anh giận vợ cũ nhưng con gái anh đâu có lỗi gì. Mình được nhìn mặt ba mẹ mà lại bắt con gái mình không được nhìn thấy mẹ thì sao mà được hả anh? Em biết anh giận em nhiều chuyện, nhưng mà em cũng chỉ vì thấy thương con bé thôi. Trẻ con thì đâu có tội tình gì đâu anh”.

Tôi không trả lời vợ, cũng không tức giận với cô ấy nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn cái gai khó nhổ vì bị vợ cũ phản bội. Tôi cũng biết mình không đúng khi bắt con không được gặp mẹ, chắc tôi cần thêm thời gian. Qua chuyện này, tôi càng yêu thương người vợ hiện tại của mình hơn. Cô ấy tin tưởng tôi nên mới không ghen tuông với vợ cũ, lại còn vì con gái của tôi mà lén liên lạc với vợ cũ. Tôi thật sự rất nể trọng và biết ơn cô ấy.

Bàng hoàng phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Bàng hoàng phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Dù em đang tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ chút lý trí còn sót lại. Em dắt hai con sang nhà ngoại chơi, em phải nói chuyện ra ngô ra khoai với chồng. Đến khi chồng vừa về tới cửa nhà, em cầm chai dung dịch kia, lao nhanh ra tra hỏi chồng:

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Sau ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật

Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/8/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/8/2025, 3 con giáp kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Hậu ly hôn với thiếu gia, Tôn Di bị phát hiện sống bừa bộn đến khó tin

Hậu ly hôn với thiếu gia, Tôn Di bị phát hiện sống bừa bộn đến khó tin

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp rước hết tài lộc về nhà, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đổi vận hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Kết hôn 1 tháng nhập viện 2 lần, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Kết hôn 1 tháng nhập viện 2 lần, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái sau gần một năm công khai yêu nhau

Huỳnh Hiểu Minh chia tay bạn gái sau gần một năm công khai yêu nhau

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước
Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Đời sống 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Kết hôn 1 tháng nhập viện 2 lần, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Kết hôn 1 tháng nhập viện 2 lần, chồng rửa chân cho vợ nhưng bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Qua nhà người yêu ngủ lại, nửa đêm đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 người ôm nhau trên ghế sofa

Qua nhà người yêu ngủ lại, nửa đêm đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 người ôm nhau trên ghế sofa

Bàng hoàng phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Bàng hoàng phát hiện lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng, sự thật đằng sau càng khiến tôi nức nở

Lần đầu về quê vợ, lúc ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người

Lần đầu về quê vợ, lúc ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu lộm cộm một thứ làm tôi rợn người