Nóng: Đà Nẵng ghi nhận 2 ca dương tính mới, 1 ca có liên quan đến thẩm mĩ viện AMIDA

Chiều ngày 21/5, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới gồm 1 học sinh có mẹ là bệnh nhân làm việc tại Thẩm mỹ AMIDA và 1 ca là nhân viên Công ty Trường Minh.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 21/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý các trường hợp bệnh nhân dương tính mới tại thành phố.

Cụ thể, trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, gồm 1 trường hợp là học sinh và 1 trường hợp là nhân viên Công ty Trường Minh, Khu công nghiệp An Đồn.

Bệnh nhân V.M.Đ (BN số 4884), nam, 10 tuổi, trú tổ 3, Phước Hưng, Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, là học sinh. Bệnh nhân là F1 của N.T.T.H (BN 3399), nhân viên tạp vụ Thẩm mỹ viện AMIDA.

Ngày 9/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR (kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2) ngay sau khi được cách ly tập trung. Đến ngày 20/5, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thẩm mĩ viện AMIDA được xem là ổ dịch ở Đà Nẵng - Ảnh: VTC News

Bệnh nhân T.T.H.V (BN số 4885), nữ, 33 tuổi, trú đường Phan Kế Bính, Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là nhân viên Công ty Trường Minh Khu Công nghiệp Đà Nẵng.

Ngày 11/5, bệnh nhân đến công ty và được lấy mẫu xét nghiệm sau đó chuyển đi cách ly tập trung tại Trường Hoàng Sa, Sơn Trà. Ngày 11/5, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 20/5, Trung tâm Y tế Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, dương tính với SARS-CoV-2.

3 chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới ở TP.HCM có tốc độ lây lan nhanh, khó chữa trị Trên địa bàn TP.HCM có 3 chuỗi lây nhiễm COVID-19 được đánh giá là có tốc độ lây lan nhanh, trong đó có bệnh nhân 4514 ở TP.Thủ Đức mắc biến chủng B1.167 của Ấn Độ với tần suất lây lan cao, khó chữa trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-da-nang-ghi-nhan-2-ca-duong-tinh-moi-1-ca-co-lien-quan-den-tham-mi-vien-amida-405983.html