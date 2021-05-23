Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 23/5, Hà Nội ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm COVID-19 , đều sinh sống tại khu đô thị Times City, Hoàng Mai.

Từ 30/4 đến nay, bệnh nhân được nhà trường cho nghỉ học tại trường để học online tại nhà. Trong vòng 1 tháng gần đây gia đình bệnh nhân không đi du lịch ở đâu, không có tiền sử đi đến các khu vực có dịch trên địa bàn Hà Nội cũng như ngoại tỉnh. Gia đình sống tại tòa nhà Park 11 của Khu đô thị Times City.

Gia đình bệnh nhân C. có 3 người cùng chung sống tại địa chỉ trên cũng vừa có kết quả dương tính gồm:

-Bố N.M.C., sinh năm 1985, là quản lý công ty tư nhân về thiết bị máy tính, điện tử (công ty gồm 4 người, địa chỉ tại 96 lô D6 KĐT Đại Kim, Hoàng Mai). Ngày 23/5, bệnh nhân có kết quả dương tính.

-Mẹ là Đ.B.L, nữ, sinh năm 1985, là nhân viên làm việc tại Công ty cổ phần tập đoàn T&T (T&T Group) địa chỉ tại 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm. Ngày 10/5, chị L. có biểu hiện ho, kèm theo cơn ớn lạnh, đã chủ động đi xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại Bệnh viện Đức Giang (ngày 11/5 được thông báo có kết quả âm tính bằng kỹ thuật PCR). Ngày 23/5, chị L. được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

-Em trai bệnh nhân C là N.M.D, sinh năm 2013, hiện tại đang ở với ông bà ngoại tại địa chỉ P1006 H2 KĐT Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên. Ngày 23/5 bệnh nhân có kết quả dương tính.

Qua khai thác sơ bộ từ bố mẹ bệnh nhân N.V.C., ghi nhận lịch trình như sau:

Ngày 28/4-2/5: Bệnh nhân C. được gia đình cho về quê nội ở An Lão Hải Phòng chơi (đi bằng xe riêng của gia đình). Ngày 3/5 thì quay lại Hà Nội. Từ 4/5 đến nay, trẻ được nghỉ học ở nhà, học online. Do nhà trường thông báo sẽ làm xét nghiệm miễn phí cho học sinh của toàn trường theo nhu cầu tự nguyện không bắt buộc, nên gia đình đã đăng ký cho trẻ đi làm xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec. Mặt khác, do đêm ngày 20/5 trẻ xuất hiện sốt nhẹ khoảng 38 độ C sau đó khỏi, không kèm theo các triệu chứng khác, nên sáng 22/5 trẻ được mẹ cho đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm COVID-19, sau đó được gia đình cho về quê nội tại An Lão, Hải Phòng chơi. Khoảng 1 giờ 30 sáng 23/5/2021, Bệnh viện Vinmec thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Ngoài các ca trên, Hà Nội cũng vừa có thêm 2 trường hợp dương tính mới, quốc tịch Ấn Độ, là hai mẹ con gồm:

-Bệnh nhân nữ, sinh năm 2018.

-Bệnh nhân nữ, sinh năm 1986 (mẹ bệnh nhân sinh năm 2018), ở địa chỉ phòng 3301, Park 9, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai.

Hai mẹ con bệnh nhân nhập cảnh từ Ấn Độ về Việt Nam ngày 24/4, được cách ly tập trung 21 ngày tại TP Hải Phòng đến ngày 15/5, sau đó về cách ly tại nhà ở địa chỉ Park 9, Times City, Hà Nội. Ngày 22/5, hai mẹ con đến Bệnh viện Vinmec để lấy mẫu xét nghiệm kết thúc cách ly, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân tiếp tục được Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai lấy mẫu và chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ngày 23/5, kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2 (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện).