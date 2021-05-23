Nóng: Chiều ngày 23/5, Việt Nam ghi nhận 76 ca dương tính với COVID-19

Bản tin chiều ngày 23/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 76 ca dương tính với COVID-19, trong nước, ghi nhận tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều ngày 23/5, Việt Nam ghi nhận ca dương tính với COVID-19. Thông tin chi tiết các ca mắc mới: - CA BỆNH BN5142-BN5160 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 18 ca là F1, 1 ca sàng lọc ho sốt. Kết quả xét nghiệm ngày 21-23/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. - CA BỆNH BN5161-BN5217 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng. Kết quả xét nghiệm ngày 19-22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Bộ Y tế Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam: Tính từ 12h đến 18h ngày 23/5 có 76 ca mắc mới (BN5142-5217): - 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. - 76 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (57), Bắc Ninh (19). - Trong ngày 23/5, Việt Nam ghi nhận thêm 131 ca mắc mới: + 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Bắc Ninh (1). + 129 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (68), Bắc Ninh (48), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (7), Hải Dương (3), Ninh Bình (2), Đà Nẵng (1). Tính đến 18h ngày 23/5: - Việt Nam có tổng cộng 3.734 ca ghi nhận trong nước và 1.483 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.164 ca. ⁃ Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 846.642 xét nghiệm cho 1.546.614 lượt người. - Có 5 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Hà Nội: Phong tỏa 1 tòa chung cư trong Khu đô thị Times City vì phát hiện ca dương tính COVID-19 Phong tỏa thêm toà Park 11 ở Times City vì tại đây vừa phát hiện trường hợp nam sinh 11 tuổi dương tính với COVID-19. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-chieu-ngay-23-5-viet-nam-ghi-nhan-76-ca-duong-tinh-voi-covid-19-406183.html Theo Thanh Thủy (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-chieu-ngay-23-5-viet-nam-ghi-nhan-76-ca-duong-tinh-voi-covid-19-406183.html