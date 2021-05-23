Nóng: Chiều ngày 23/5, Việt Nam ghi nhận 76 ca dương tính với COVID-19

Tin y tế 23/05/2021 18:17

Bản tin chiều ngày 23/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 76 ca dương tính với COVID-19, trong nước, ghi nhận tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều ngày 23/5, Việt Nam ghi nhận  ca dương tính với COVID-19

 

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN5142-BN5160 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 18 ca là F1, 1 ca sàng lọc ho sốt. Kết quả xét nghiệm ngày 21-23/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5161-BN5217 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng. Kết quả xét nghiệm ngày 19-22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

 Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 12h đến 18h ngày 23/5 có 76 ca mắc mới (BN5142-5217):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 76 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (57), Bắc Ninh (19).

- Trong ngày 23/5, Việt Nam ghi nhận thêm 131 ca mắc mới:

+ 02 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Bắc Ninh (1).

+ 129 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (68), Bắc Ninh (48), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (7), Hải Dương (3), Ninh Bình (2), Đà Nẵng (1).

Tính đến 18h ngày 23/5:

- Việt Nam có tổng cộng 3.734 ca ghi nhận trong nước và 1.483 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.164 ca.

⁃ Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 846.642 xét nghiệm cho 1.546.614 lượt người.

- Có 5 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Hà Nội: Phong tỏa 1 tòa chung cư trong Khu đô thị Times City vì phát hiện ca dương tính COVID-19

Hà Nội: Phong tỏa 1 tòa chung cư trong Khu đô thị Times City vì phát hiện ca dương tính COVID-19

Phong tỏa thêm toà Park 11 ở Times City vì tại đây vừa phát hiện trường hợp nam sinh 11 tuổi dương tính với COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ca nhiễm Covid-19 mới thông tin Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 50 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại