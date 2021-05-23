Hà Nội: Phong tỏa 1 tòa nhà trên phố Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm vì có liên quan đến COVID-19

Chiều 23/5, ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) có thông báo về chùm ca bệnh liên quan đến học sinh N.V.C., có mẹ là Đ.B.L (sinh năm 1985, làm việc tại Công ty T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm), UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành phong tỏa tòa nhà để phòng dịch COVID-19.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, chiều nay, UBND TP.Hà Nội đã tiến hành phong tỏa tòa nhà công ty T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) để phòng dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã có quyết định tạm thời phong tỏa nơi làm việc của bệnh nhân Đ.B.L tại Công ty T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm để thực hiện phun khử khuẩn. Ông Nguyễn Quốc Hoàn cũng cho biết, qua truy vết, các lực lượng chức năng đã xác định, tại nơi làm việc có 76 trường hợp liên quan đến bệnh nhân Đ.B.L.

Trong đó, đã lấy mẫu xét nghiệm 7 trường hợp có mặt tại tòa nhà, chuyển 69 trường hợp lên CDC điều tra tại các quận huyện; lấy mẫu xét nghiệm cho 1 F1 làm việc cùng phòng với F0 tại phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) và chuyển trường hợp F1 này tới nơi cách ly tập trung.

Cùng với việc khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp có liên quan, ngay sau quyết định phong tỏa tạm thời, quận Hoàn Kiếm đã phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ tòa nhà số 2A Phạm Sư Mạnh để bảo đảm an toàn phòng dịch.

Tòa nhà công ty T&T bị phong tỏa tạm thời - Ảnh: Hà Nội Mới

Cũng liên quan đến chùm ca bệnh nói trên, Trưởng phòng Y tế quận Long Biên Lương Thị Minh Nguyệt cho biết, chồng và con bệnh nhân Đ.B.L sinh sống tại khu đô thị Times City sang nhà ngoại ở phường Việt Hưng ăn cơm trong vòng 30 phút rồi về.

Sau khi phát hiện, quận Long Biên đã chỉ đạo điều tra truy vết ngay trong đêm, đến nay đã xác định có 6 trường hợp F1, đưa đi cách ly tập trung ngay. Quận tiếp tục điều tra, truy vết và tiến hành các biện pháp khử khuẩn trong khu vực liên quan.

Hà Nội: 6 ca dương tính với Covid-19 mới, trong đó có chùm ca bệnh 4 người cùng một gia đình Hà Nội vừa ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 4 người trong 1 gia đình tại khu đô thị Times City, Hoàng Mai, Hà Nội. 2 người còn lại là người Ấn Độ ở cùng chung cư, dương tính SARS-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly.

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