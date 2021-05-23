Nóng: Trưa 23/5, Việt Nam ghi nhận 22 ca dương tính với COVID-19

Bản tin trưa 23/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 22 ca trong nước dương tính với COVID-19, trong đó, riêng Bắc Giang 11 ca, 7 ca tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là F1 đã cách ly trước đó; Hải Dương có 3 ca và Đà Nẵng là 1 ca.