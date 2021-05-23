Nóng: Trưa 23/5, Việt Nam ghi nhận 22 ca dương tính với COVID-19

Tin y tế 23/05/2021 12:21

Bản tin trưa 23/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 22 ca trong nước dương tính với COVID-19, trong đó, riêng Bắc Giang 11 ca, 7 ca tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là F1 đã cách ly trước đó; Hải Dương có 3 ca và Đà Nẵng là 1 ca.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa 23/5, Việt Nam ghi nhận 22 ca dương tính với COVID-19 mới.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN5120-BN5122 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: 1 ca là F1 của BN5038, 2 ca đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5123-BN5129 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (là các F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước).

- CA BỆNH BN5130-BN5140 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung. Kết quả xét nghiệm ngày 19-22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5141 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng: nữ, 16 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng; là F1 của BN4252, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 22/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Phong tỏa 1 tòa chung cư trong Khu đô thị Times City vì phát hiện ca dương tính COVID-19

Hà Nội: Phong tỏa 1 tòa chung cư trong Khu đô thị Times City vì phát hiện ca dương tính COVID-19

Phong tỏa thêm toà Park 11 ở Times City vì tại đây vừa phát hiện trường hợp nam sinh 11 tuổi dương tính với COVID-19.

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