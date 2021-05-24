TP.HCM: Xuất hiện 2 biến chủng Covid-19 lây lan nhanh, TP sẵn sàng phương án cách ly tập trung cho 30.000 người

Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, cơ quan chức năng TP.HCM đã sẵn sàng các phương án để cách ly tập trung 30.000 người trong tình huống dịch bệnh lây lan mạnh.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong cả nước, tại TP.HCM lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện đồng thời của cả 2 biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh, đó là biến chủng Ấn Độ và biến chủng Anh ở các ca bệnh trong cộng đồng, chiều 24/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay ngành y tế thành phố đã chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh COVID-19 nhằm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan. Tính đến 20h ngày 23/5, tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện cho tất cả các nhóm đối tượng là 510.248 mẫu. Hiện tại, ngành y tế thành phố đã tổ chức được hơn 600 đội lấy mẫu từ các bệnh viện, trung tâm y tế, lực lượng sinh viên y khoa, trong tình huống khẩn cấp có thể huy động lấy 100.000 mẫu bệnh phẩm/24 giờ.

TP.HCM có 14 đơn vị đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định COVID-19, bên cạnh đó còn có 9 đơn vị y tế trung ương đóng trên địa bàn tham gia xét nghiệm. Tổng công suất xét nghiệm hiện tại đạt 15.000 mẫu đơn/24 giờ, khi cần thiết huy động tối đa đạt 35.000 - 40.000 mẫu đơn/24 giờ. Thành phố hiện đang có 2 khu cách ly tập trung của quân đội, 5 khu cách ly cấp thành phố, 23 khu cách ly cấp quận huyện và 42 khách sạn cách ly có thu phí, với tổng công suất 10.481 giường.

Ngành y tế đang phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch bệnh lan rộng gồm 9 khu của quân đội và 1 khu của ký túc xá Đại học Quốc gia với tổng công suất 19.520 giường. Khi đó thành phố có khả năng cách ly tập trung cho 30.000 người. Hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố qua 2 đợt đã có 64.389 người được tiêm, bao gồm: 59.964 nhân viên y tế của 121 cơ sở y tế, 4.425 nhân viên sân bay, cảng biển và cơ sở cách ly tập trung, kể cả khách sạn. Ảnh minh họa: VietNamNet Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như kiểm soát nguồn bệnh xâm nhập thành phố, phát hiện sớm các nguồn lây tiềm ẩn. Yêu cầu toàn bộ người đến từ các tỉnh, thành đang có nhiều ca bệnh trong cộng đồng khai báo y tế đầy đủ để được giám sát y tế phù hợp. Khẩn trương điều tra truy vết người tiếp xúc ca bệnh để cách ly tập trung và xét nghiệm kiểm tra, đồng thời qua đó xác định nguồn lây; khoanh vùng mở rộng xét nghiệm những địa điểm, khu vực có liên quan ca bệnh hoặc có nguy cơ cao. Ngành y tế TP.HCM cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới khẩn trương giải trình tự gen đối với các ca nhiễm mới để chủ động trong công tác phòng chống dịch. Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng...

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