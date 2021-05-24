Nóng: Trưa 24/5, Việt Nam ghi nhận 33 ca dương tính với COVID-19 mới

Bản tin trưa ngày 24/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 33 ca dương tính với COVID-19 trong nước tại Bắc Giang và Hải Dương.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 24/5, Việt Nam ghi nhận ca dương tính với COVID-19 mới.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

- CA BỆNH BN5276-BN5279 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 23-24/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5280 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: nữ, 18 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng; là F1 của BN3224, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- CA BỆNH BN5281-BN5308 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 28 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 6h đến 12h ngày 24/5 có 33 ca mắc mới (BN5276-5308):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 33 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (28), Hải Dương (4), Đà Nẵng (1).

Tính đến 12h ngày 24/5:

- Việt Nam có tổng cộng 3.823 ca ghi nhận trong nước và 1.485 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.253 ca.

Ca mắc Covid-19 ở Đắk Lắk có chuyển biến xấu, phải lọc máu liên tục, bệnh viện Chợ Rẫy điều 4 chuyên gia hỗ trợ Ca dương tính với COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk có chuyển biến xấu, hiện đang phải thở oxy và lọc máu liên tục. Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã cử 4 chuyên gia đến thăm khám và hỗ trợ.

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