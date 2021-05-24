Nóng: Trưa 24/5, Việt Nam ghi nhận 33 ca dương tính với COVID-19 mới

Bản tin trưa ngày 24/5 của Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 33 ca dương tính với COVID-19 trong nước tại Bắc Giang và Hải Dương.
- Hải Dương: Ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1 nữ nhân viên ngân hàng
- Hà Nội: Ghi nhận 6 ca dương tính với COVID-19, trong đó 4 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở Times City
Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 24/5, Việt Nam ghi nhận ca dương tính với COVID-19 mới.
Thông tin chi tiết các ca mắc mới:
- CA BỆNH BN5276-BN5279 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 23-24/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN5280 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: nữ, 18 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng; là F1 của BN3224, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH BN5281-BN5308 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 28 ca trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:
Tính từ 6h đến 12h ngày 24/5 có 33 ca mắc mới (BN5276-5308):
- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
- 33 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (28), Hải Dương (4), Đà Nẵng (1).
Tính đến 12h ngày 24/5:
- Việt Nam có tổng cộng 3.823 ca ghi nhận trong nước và 1.485 ca nhập cảnh.
- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.253 ca.