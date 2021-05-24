Ca mắc Covid-19 ở Đắk Lắk có chuyển biến xấu, phải lọc máu liên tục, bệnh viện Chợ Rẫy điều 4 chuyên gia hỗ trợ

Tin y tế 24/05/2021 11:25

Ca dương tính với COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk có chuyển biến xấu, hiện đang phải thở oxy và lọc máu liên tục. Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã cử 4 chuyên gia đến thăm khám và hỗ trợ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 24/5, một lãnh đạo Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk xác nhận, 4 chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đến bệnh viện hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với ca mắc COVID-19 (bệnh nhân số 3836, 50 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ).

Lãnh đạo bệnh viện cho biết: “Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân này đang tạm ổn. Bệnh nhân vẫn đang thở bằng máy oxy và lọc máu liên tục. Từ hôm qua (23/5), Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 4 chuyên gia hàng đầu về hồi sức cấp cứu hỗ trợ chúng tôi khám, chữa bệnh đối với ca bệnh này”. 

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Trước đó, ở Đắk Lắk có 2 ca mắc COVID-19 gồm, bệnh nhân số 3237 (bệnh nhân nữ, 23 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột có tiền sử đi về từ Đà Nẵng, tiếp xúc với bệnh nhân số 3131) và bệnh nhân số 3334 (bệnh nhân nam 26 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, yếu tố dịch tễ với bệnh nhân số 3237). Hiện, 2 bệnh nhân này đã được điều trị và sức khỏe đang dần ổn định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Đắk Lắk cách tại nhà và các cở sở y tế đối với hơn 3.700 trường hợp.

Hải Dương: Ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1 nữ nhân viên ngân hàng

Hải Dương: Ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 1 nữ nhân viên ngân hàng

Sáng nay, TP.Hải Dương ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19 mới. Trong đó có 1 bệnh nhân là nữ nhân viên làm việc tại ngân hàng, 2 ca có liên quan đến khu dân cư Gốc Mít, 2 ca còn lại có liên quan đến ca mắc ở đại lộ Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 bệnh nhân Covid-19 thông tin Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 48 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại