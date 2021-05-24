Ca dương tính với COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk có chuyển biến xấu, hiện đang phải thở oxy và lọc máu liên tục. Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã cử 4 chuyên gia đến thăm khám và hỗ trợ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 24/5, một lãnh đạo Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk xác nhận, 4 chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã đến bệnh viện hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với ca mắc COVID-19 (bệnh nhân số 3836, 50 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ).

Lãnh đạo bệnh viện cho biết: “Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân này đang tạm ổn. Bệnh nhân vẫn đang thở bằng máy oxy và lọc máu liên tục. Từ hôm qua (23/5), Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 4 chuyên gia hàng đầu về hồi sức cấp cứu hỗ trợ chúng tôi khám, chữa bệnh đối với ca bệnh này”.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Trước đó, ở Đắk Lắk có 2 ca mắc COVID-19 gồm, bệnh nhân số 3237 (bệnh nhân nữ, 23 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột có tiền sử đi về từ Đà Nẵng, tiếp xúc với bệnh nhân số 3131) và bệnh nhân số 3334 (bệnh nhân nam 26 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, yếu tố dịch tễ với bệnh nhân số 3237). Hiện, 2 bệnh nhân này đã được điều trị và sức khỏe đang dần ổn định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Đắk Lắk cách tại nhà và các cở sở y tế đối với hơn 3.700 trường hợp.

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