TP.HCM: Phong tỏa 1 con hẻm ở quận 3 do có ca dương tính với COVID-19

Sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 vì có ca dương tính với COVID-19. Bệnh nhân là con gái của bà chủ quán bánh canh O Thanh.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng nay 25/5, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hẻm 404, Nguyễn Đình Chiểu sau khi có thông báo về ca dương tính với COVID-19.
Trường hợp nghi nhiễm là con gái của bệnh nhân 4780 (chủ quán bánh canh ở Quận 3, TP.HCM), được truy vết là F1 đã cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với với SARS-CoV-2 vào ngày 20/5. Ngày 24/5, người này có sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Đến khoảng 11h, một số người dân sinh sống tại con hẻm này đã được đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tính đến hiện tại, chuỗi lây nhiễm tại Quận 3 đã có 5 trường hợp nhiễm gồm 3 người sống chung nhà (bệnh nhân 4780, bệnh nhân 4781, bệnh nhân 4782), 2 trường hợp F1 sống riêng chỉ tới thăm bệnh nhân 4780 là con và cháu ngoại đã có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi đã được cách ly.