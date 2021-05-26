Tình hình Covid-19: 20% bệnh nhân có thể nhanh chóng trở nặng, người khỏe mạnh vẫn phải cảnh giác

Tin y tế 26/05/2021 11:47

80% bệnh nhân đợt dịch này ít triệu chứng, tuy nhiên 20% bệnh nhân Covid-19 còn lại có thể nhanh chóng trở nặng, gây khó khăn cho điều trị.

Theo thông tin từ Vnexpress, Cục trưởng Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đánh giá 80% bệnh nhân đợt dịch này ít triệu chứng, khoảng 20% có thể trở nặng và diễn biến nặng rất nhanh.

Cụ thể, sáng nay 26/5, ông Khuê cho biết gần 80% bệnh nhân ít triệu chứng, cơ thể ít biến đổi như sốt không cao, ít mệt mỏi, viêm phổi chưa biểu hiện. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân triệu chứng nhẹ như vậy nhưng diễn biến nặng lên rất nhanh, gây khó khăn cho điều trị. Ông nói: "Các chuyên gia vừa hội chẩn một bệnh nhân có nồng độ oxy trong máu ở mức 99% nhưng nhịp thở tăng lên, tình trạng khó thở cũng tăng nên phải chỉ định đặt oxy trợ giúp".

Chỉ số nồng độ oxy trong máu giúp đánh giá mức độ suy hô hấp. Thông thường nồng độ oxy trong máu trên 95%, nếu 90-95% tức là oxy trong máu thấp một phần, thấp hơn nữa thì ở tình trạng suy hô hấp với mức độ tương ứng lượng oxy trong máu.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/covid-19.topic'>Covid-19</a> 2
Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế - Ảnh: Vnexpress

Cục trưởng Khuê nhấn mạnh, chiến lược điều trị trong giai đoạn hiện nay tập trung vào khoảng 20% bệnh nhân có thể diễn biến nặng. Trong số này, 10% có thể diễn biến từ biểu hiện ho, sốt, khó thở sang cấp cứu; 5% diễn biến chuyển thành nặng và 5% thành rất nặng.

Tuy vậy, ông Khuê cảnh báo bệnh nhân Covid-19 khỏe mạnh, không bệnh nền vẫn phải cảnh giác vì có thể nhanh chóng chuyển nặng. Khi ấy họ cần được đưa vào khu điều trị đảm bảo an toàn, tăng cường thể trạng và theo dõi sát.

Hiện tại, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 nặng tại nước ta ít thay đổi so với các đợt dịch trước. Tuy nhiên, do số bệnh nhân đông nên số ca nặng cũng nhiều hơn. Trong đợt dịch này đã ghi nhận 9 ca tử vong, hầu hết đều mắc bệnh nền và cao tuổi như ca 94 tuổi, 81 tuổi. Duy nhất, một trường hợp nữ công nhân trẻ tuổi, là ca 4807, 38 tuổi, không rõ bệnh nền nhưng diễn biến viêm phổi nhanh và tử vong.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Bộ Y tế 

Theo Cục trưởng Khuê, rút kinh nghiệm từ trường hợp bệnh nhân trẻ, khỏe mạnh nhưng tử vong này, Bộ Y tế đang điều chỉnh phác đồ, xây dựng phần mềm có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện sớm người bệnh Covid-19 có nguy cơ cao, dễ diễn biến nặng trên cả nước. Trên ứng dụng theo dõi này, các bệnh nhân diễn biến nặng sẽ xuất hiện cảnh báo đỏ, giúp các bác sĩ điều trị trực tiếp và chuyên gia đầu ngành dễ dàng theo dõi, đánh giá, sớm đưa ra các chỉ định can thiệp. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ sàng lọc các F1 nguy cơ cao có khả năng tiến triển thành F0. Với nguyên tắc 4 tại chỗ, hệ thống này khi được kết nối với tất cả cơ sở điều trị sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các y, bác sĩ, theo kỳ vọng của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang chuẩn bị phần mềm theo tiêu chí quốc tế, cập nhật từ các nước trên thế giới, gồm 5-10 tiêu chí để bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân. Ví dụ như khi nhịp thở bệnh nhân tăng 22 lần thì đội ngũ y tế điều trị phải cảnh giác ngay. Ứng dụng này cũng thể hiện các chỉ số về nồng độ oxy trên máu, một số chỉ số lâm sàng khác... giúp bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh nhân. Ông Khuê giải thích: "Có thể bệnh nhân hiện tại vẫn thấy khỏe nhưng các chỉ số sinh tồn này sẽ cảnh báo cho bác sĩ biết diễn biến tiếp theo để chuyển trạng thái theo dõi và điều trị bệnh nhân, ví dụ chuẩn bị sẵn các thiết bị như oxy, máy thở, phương tiện cấp cứu hoặc chuyển tuyến...".

Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá "Việt Nam vẫn đang làm chủ được tình hình". Dù vậy, do số lượng bệnh nhân tại các khu công nghiệp đông, đội ngũ y tế điều trị cần cảnh giác, tập trung trí tuệ và các biện pháp, cố gắng giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất.

Tính đến sáng nay, hơn 2.500 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 84 cơ sở y tế trên cả nước. Trong đó, 81 người tiên lượng rất nặng, một người nguy cơ tử vong.

Khẩn: TP.HCM giãn cách tại các TTTM, siêu thị, chợ truyền thống, chợ đêm, chợ đầu mối

Khẩn: TP.HCM giãn cách tại các TTTM, siêu thị, chợ truyền thống, chợ đêm, chợ đầu mối

Chiều nay 25/5, UBND TP.HCM đã ra công văn khẩn về việc tổ chức giãn cách tại các chợ TTTM, siêu thị, chợ truyền thống, chợ đêm, chợ đầu mối để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 thông tin Covid-19 bệnh nhân Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại