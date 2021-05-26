Cụ thể, sáng nay 26/5, ông Khuê cho biết gần 80% bệnh nhân ít triệu chứng, cơ thể ít biến đổi như sốt không cao, ít mệt mỏi, viêm phổi chưa biểu hiện. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân triệu chứng nhẹ như vậy nhưng diễn biến nặng lên rất nhanh, gây khó khăn cho điều trị. Ông nói: "Các chuyên gia vừa hội chẩn một bệnh nhân có nồng độ oxy trong máu ở mức 99% nhưng nhịp thở tăng lên, tình trạng khó thở cũng tăng nên phải chỉ định đặt oxy trợ giúp".

Cục trưởng Khuê nhấn mạnh, chiến lược điều trị trong giai đoạn hiện nay tập trung vào khoảng 20% bệnh nhân có thể diễn biến nặng. Trong số này, 10% có thể diễn biến từ biểu hiện ho, sốt, khó thở sang cấp cứu; 5% diễn biến chuyển thành nặng và 5% thành rất nặng.

Chỉ số nồng độ oxy trong máu giúp đánh giá mức độ suy hô hấp. Thông thường nồng độ oxy trong máu trên 95%, nếu 90-95% tức là oxy trong máu thấp một phần, thấp hơn nữa thì ở tình trạng suy hô hấp với mức độ tương ứng lượng oxy trong máu.

Tuy vậy, ông Khuê cảnh báo bệnh nhân Covid-19 khỏe mạnh, không bệnh nền vẫn phải cảnh giác vì có thể nhanh chóng chuyển nặng. Khi ấy họ cần được đưa vào khu điều trị đảm bảo an toàn, tăng cường thể trạng và theo dõi sát.

Hiện tại, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 nặng tại nước ta ít thay đổi so với các đợt dịch trước. Tuy nhiên, do số bệnh nhân đông nên số ca nặng cũng nhiều hơn. Trong đợt dịch này đã ghi nhận 9 ca tử vong, hầu hết đều mắc bệnh nền và cao tuổi như ca 94 tuổi, 81 tuổi. Duy nhất, một trường hợp nữ công nhân trẻ tuổi, là ca 4807, 38 tuổi, không rõ bệnh nền nhưng diễn biến viêm phổi nhanh và tử vong.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Theo Cục trưởng Khuê, rút kinh nghiệm từ trường hợp bệnh nhân trẻ, khỏe mạnh nhưng tử vong này, Bộ Y tế đang điều chỉnh phác đồ, xây dựng phần mềm có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo nhằm phát hiện sớm người bệnh Covid-19 có nguy cơ cao, dễ diễn biến nặng trên cả nước. Trên ứng dụng theo dõi này, các bệnh nhân diễn biến nặng sẽ xuất hiện cảnh báo đỏ, giúp các bác sĩ điều trị trực tiếp và chuyên gia đầu ngành dễ dàng theo dõi, đánh giá, sớm đưa ra các chỉ định can thiệp. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ sàng lọc các F1 nguy cơ cao có khả năng tiến triển thành F0. Với nguyên tắc 4 tại chỗ, hệ thống này khi được kết nối với tất cả cơ sở điều trị sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các y, bác sĩ, theo kỳ vọng của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang chuẩn bị phần mềm theo tiêu chí quốc tế, cập nhật từ các nước trên thế giới, gồm 5-10 tiêu chí để bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân. Ví dụ như khi nhịp thở bệnh nhân tăng 22 lần thì đội ngũ y tế điều trị phải cảnh giác ngay. Ứng dụng này cũng thể hiện các chỉ số về nồng độ oxy trên máu, một số chỉ số lâm sàng khác... giúp bác sĩ theo dõi tình trạng bệnh nhân. Ông Khuê giải thích: "Có thể bệnh nhân hiện tại vẫn thấy khỏe nhưng các chỉ số sinh tồn này sẽ cảnh báo cho bác sĩ biết diễn biến tiếp theo để chuyển trạng thái theo dõi và điều trị bệnh nhân, ví dụ chuẩn bị sẵn các thiết bị như oxy, máy thở, phương tiện cấp cứu hoặc chuyển tuyến...".

Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá "Việt Nam vẫn đang làm chủ được tình hình". Dù vậy, do số lượng bệnh nhân tại các khu công nghiệp đông, đội ngũ y tế điều trị cần cảnh giác, tập trung trí tuệ và các biện pháp, cố gắng giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất.

Tính đến sáng nay, hơn 2.500 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 84 cơ sở y tế trên cả nước. Trong đó, 81 người tiên lượng rất nặng, một người nguy cơ tử vong.