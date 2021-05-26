Bắc Ninh: Thêm 59 ca dương tính với Covid-19, kỷ lục 111 ổ dịch

Tin y tế 26/05/2021 16:19

Sáng 26/5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 59 ca dương tính với Covid-19. Tính đến nay, huyện Thuận Thành ghi nhận lịch sử ca bệnh nhiều nhất với 440 trường hợp từ lúc bùng dịch.

Theo thông tin từ VOV, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính đến trưa ngày 26/5, tỉnh này ghi nhận thêm 4 ca mắc mới, toàn tỉnh Bắc Ninh nghi nhận 599 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện, thị xã, thành phố với 111 ổ dịch. Trong đó từ chiều 25/5 đến 6h sáng 26/5 có 59 ca mắc mới.

Toàn tỉnh Bắc Ninh đã rà soát được hơn 37.000 trường hợp F1, F2; thực hiện cách ly y tế cho gần 30.000 trường hợp; lấy tổng số hơn 393.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó gần 385.000 mẫu đã có kết quả, hơn 8.000 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện 30 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (trong đó 7 bệnh nhân thở máy HFNC, 23 bệnh nhân thở Mask/oxy.

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Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: VOV

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 56 xã/phường/thị trấn có ca mắc Covid-19 với 111 ổ dịch. Đã thiết lập 98 vùng cách ly y tế thuộc 57 xã, phường, thị trấn; 4/8 huyện áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; 3/8 huyện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg. Riêng TP.Bắc Ninh thành lập 114 điểm chốt cấp phường, trong đó có 84 chốt cứng và 30 chốt mềm. 

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Người dân huyện Thuận Thành được lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: VOV

Ngày 25/5, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận có ca mắc mới liên quan đến các ca mắc của người lao động làm việc tại các công ty của các KCN trên địa bàn tỉnh, trong đó:

Công ty JARVIS (Khắc Niệm, TP Bắc Ninh): Ghi nhận 02 trường hợp mắc COVID-19, đã tiến hành rà soát được: 34 F1, 06 F2. Kết quả xét nghiệm của các trường hợp này đều âm tính.

Công ty Đại Thuỷ (Khắc Niệm, TP Bắc Ninh): Ghi nhận 01 trường hợp mắc COVID-19, đã tiến hành rà soát được: 28 F1, 71 F2.

Liên quan đến Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam (Quế Võ, Bắc Ninh): Sau khi ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, (1 công nhân công ty và 6 trường hợp là người trong gia đình có thành viên là công nhân công ty Spica), tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành truy vết, rà soát được 290 F1. Đến nay đã ghi nhận thêm 22 ca liên quan đến công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam.

Ngoài ra ghi nhận 2 trường hợp dương tính liên quan công ty Mitax, bước đầu đã rà soát được 51 trường hợp F1 và 151 trường hợp F2 liên quan. Ghi nhận 2 trường hợp dương tính liên quan công ty Viettech, bước đầu đã rà soát được 26 trường hợp F1 liên quan 2 ca bệnh trên.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam ghi nhận 2 ca dương tính Kết quả rà soát ban đầu: có 33 trường hợp F1 (trong đó 10 ở Yên Phong, 1 F1 ở thành phố đã được cách ly tập trung, lấy mẫu và 22 F1 ở các tỉnh khác) và 33 F2 ở Yên Phong và 8 F2 ở Gia Bình.

Công ty Viettech ghi nhận 2 ca dương tính, bước đầu đã rà soát được 26 F1 liên quan 2 ca bệnh trên.

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