1 ca nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM làm nghề bán vé số, có tham gia hội thánh 'truyền giáo phục hưng'

Tổng số ca mắc và nghi mắc COVID-19 liên quan hội thánh "truyền giáo phục phưng" đã lên tới 24 người. Trong đó có 1 trường hợp làm nghề bán vé số.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, HCDC thông báo, đến 8h sáng 27/5, TP.HCM ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến hội thánh 'truyền giáo phục hưng' có địa điểm sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp, nâng tổng số ca mắc và nghi mắc lên tới 24 trường hợp.

Cây xăng ở đường Lê Văn Việt bị phong tỏa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, sáng nay có thông báo 1 trong các ca nghi mắc làm nghề bán vé số. Cụ thể, người này bán vé số hàng ngày ở cây xăng và có tham gia hội thánh 'truyền giáo phục hưng'. Sau khi nhận được thông báo về ca nghi nhiễm này, tại đây đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn. Ngoài khu vực cây xăng, lực lượng chức năng cũng khoanh vùng con hẻm 31 đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức để lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn. Người dân trong hẻm không được ra vào khu vực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1-ca-nghi-nhiem-covid-19-o-tphcm-lam-nghe-ban-ve-so-co-tham-gia-hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-406637.html