TP.HCM: 1 đầu bếp khách sạn 5 sao Sheraton nghi nhiễm COVID-19, có liên quan đến hội truyền giáo phục hưng

Tin y tế 27/05/2021 10:27

1 đầu bếp làm ở khách sạn Sheraton, phường Bến Nghé, quận 1 nghi nhiễm COVID-19. Người này từng sinh hoạt chung cùng với giáo phái truyền giáo phục hưng ở quận Gò Vấp.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 27/5, một lãnh đạo UBND phường Bến Nghé, quận 1 cho biết, khoảng 22h30 hôm qua (26/5), phường nhận được thông báo có ca nghi nhiễm COVID-19 là đầu bếp đang làm việc trong khách sạn Sheraton.

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Khách sạn Sheraton đã được phong tỏa để phòng dịch - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến ca nghi nhiễm này, Doanh nghiệp và Tiếp thị cho biết, đầu bếp này sinh hoạt chung với giáo phái truyền giáo phục hưng ở quận Gò Vấp, nơi có 3 ca đã được HCDC khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, UBND phường đã cử cán bộ xuống khách sạn này, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa, không cho người bên trong khách sạn ra ngoài.

Sau khi có thông tin một đầu bếp nghi nhiễm Covid-19, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khách sạn Sheraton. 

1 ca nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM làm nghề bán vé số, có tham gia hội thánh 'truyền giáo phục hưng'

1 ca nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM làm nghề bán vé số, có tham gia hội thánh 'truyền giáo phục hưng'

Tổng số ca mắc và nghi mắc COVID-19 liên quan hội thánh "truyền giáo phục phưng" đã lên tới 24 người. Trong đó có 1 trường hợp làm nghề bán vé số.

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