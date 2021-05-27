TP.HCM: 1 đầu bếp khách sạn 5 sao Sheraton nghi nhiễm COVID-19, có liên quan đến hội truyền giáo phục hưng

1 đầu bếp làm ở khách sạn Sheraton, phường Bến Nghé, quận 1 nghi nhiễm COVID-19. Người này từng sinh hoạt chung cùng với giáo phái truyền giáo phục hưng ở quận Gò Vấp.
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Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 27/5, một lãnh đạo UBND phường Bến Nghé, quận 1 cho biết, khoảng 22h30 hôm qua (26/5), phường nhận được thông báo có ca nghi nhiễm COVID-19 là đầu bếp đang làm việc trong khách sạn Sheraton.
Liên quan đến ca nghi nhiễm này, Doanh nghiệp và Tiếp thị cho biết, đầu bếp này sinh hoạt chung với giáo phái truyền giáo phục hưng ở quận Gò Vấp, nơi có 3 ca đã được HCDC khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay sau đó, UBND phường đã cử cán bộ xuống khách sạn này, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa, không cho người bên trong khách sạn ra ngoài.
Sau khi có thông tin một đầu bếp nghi nhiễm Covid-19, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khách sạn Sheraton.