Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch TP.HCM yêu cầu dừng các hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dịch vụ làm đẹp, tiệm cắt tóc... cũng phải tạm đóng cửa.

Theo thông tin từ Zing News, phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sáng 27/5, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhận định tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường,

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Phong đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24, đảm bảo thông tin thông suốt giữa các cấp, sẵn sàng tình huống phát sinh theo phương châm 5 tại chỗ.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: Zing News

Chủ tịch yêu cầu phát huy tổ Covid-19 cộng đồng, tăng cường phối hợp với ban quản trị các tòa nhà, chung cư. Công an cơ sở, lực lượng chức năng kiểm soát chặt địa bàn; đồng thời, tích cực kêu gọi nhân dân ủng hộ.

Cụ thể, ông Phong chỉ thị: "Tạm dừng hoạt động của nhà hàng, khách sạn. Nhà hàng của khách sạn chỉ phục vụ khách đang ở trong đó. Trước đây quy định nhà hàng phục vụ không quá 20 người trong một phòng, giờ tạm ngưng, chỉ được bán hàng mang đi. Quán ăn uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè chỉ phục vụ khách mang đi, không được ngồi tại chỗ".

Ông cũng yêu cầu dừng nghi lễ tôn giáo và các hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Các dịch vụ làm đẹp, tiệm cắt tóc cũng phải tạm dừng hoạt động.

Tình hình Covid-19: 18 em học sinh lớp 12 dương tính, 394 em là F1 18 trường hợp học sinh lớp 12 mắc Covid-19, 394 em là F1, tập trung chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Điện Biên.

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