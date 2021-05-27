Tình hình Covid-19: 18 em học sinh lớp 12 dương tính, 394 em là F1

18 trường hợp học sinh lớp 12 mắc Covid-19, 394 em là F1, tập trung chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Điện Biên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức ngày 27/5, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho hay qua rà soát từ các địa phương cho thấy, tính tới hết ngày 26/5 có 18 trường hợp học sinh lớp 12 mắc Covid-19, 394 em là F1, tập trung chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Điện Biên.

Hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Người Lao Động

Theo ông Mai Văn Trinh, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường hợp F1, F2 sẽ được bố trí dự thi ở các điểm thi riêng. Với thí sinh diện F1, nếu điểm thi cách xa khu cách ly và phải di chuyển bằng ôtô thì các địa phương cần có biện pháp để tránh lây nhiễm chéo. Đối với thí sinh F2, phương án mà Bộ GD-ĐT đưa ra là bố trí phòng thi hoặc điểm thi riêng. Bộ GD-ĐT khẳng định đối với mỗi đối tượng sẽ có giải pháp y tế đi kèm.

Phun khử khuẩn ở các địa điểm trường học - Ảnh minh họa: Thông tấn xã Việt Nam

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2021 có 1.021.345 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều hơn 120.000 thí sinh so với năm ngoái. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, ông Mai Văn Trinh đề nghị các địa phương có kịch bản tổ chức thi nguồn lực về con người, tài chính, địa điểm tổ chức thi trong bối cảnh có dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương đảm bảo việc tiến hành phun khử khuẩn phòng thi, thực hiện các yêu cầu về 5K, các bàn trong phòng thi được đảm bảo giãn cách tối đa... Trong mỗi một điểm thi phải có cán bộ trực y tế. Bên cạnh đó, các Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế để rà soát phân loại các học sinh có F, với từng đối tượng để có giải pháp xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các em.

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