Tình hình Covid-19: 18 em học sinh lớp 12 dương tính, 394 em là F1

Tin y tế 27/05/2021 11:49

18 trường hợp học sinh lớp 12 mắc Covid-19, 394 em là F1, tập trung chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Điện Biên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức ngày 27/5, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho hay qua rà soát từ các địa phương cho thấy, tính tới hết ngày 26/5 có 18 trường hợp học sinh lớp 12 mắc Covid-19, 394 em là F1, tập trung chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Điện Biên.

Covid-19 1
Hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Người Lao Động

Theo ông Mai Văn Trinh, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường hợp F1, F2 sẽ được bố trí dự thi ở các điểm thi riêng. Với thí sinh diện F1, nếu điểm thi cách xa khu cách ly và phải di chuyển bằng ôtô thì các địa phương cần có biện pháp để tránh lây nhiễm chéo. Đối với thí sinh F2, phương án mà Bộ GD-ĐT đưa ra là bố trí phòng thi hoặc điểm thi riêng. Bộ GD-ĐT khẳng định đối với mỗi đối tượng sẽ có giải pháp y tế đi kèm.

Covid-19 2
Phun khử khuẩn ở các địa điểm trường học - Ảnh minh họa: Thông tấn xã Việt Nam

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2021 có 1.021.345 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều hơn 120.000 thí sinh so với năm ngoái. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, ông Mai Văn Trinh đề nghị các địa phương có kịch bản tổ chức thi nguồn lực về con người, tài chính, địa điểm tổ chức thi trong bối cảnh có dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương đảm bảo việc tiến hành phun khử khuẩn phòng thi, thực hiện các yêu cầu về 5K, các bàn trong phòng thi được đảm bảo giãn cách tối đa... Trong mỗi một điểm thi phải có cán bộ trực y tế. Bên cạnh đó, các Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế để rà soát phân loại các học sinh có F, với từng đối tượng để có giải pháp xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho các em.

Nóng: 9 thuyền viên trên tàu hàng hải từ Ấn Độ về Việt Nam nghi nhiễm COVID-19, nguy cơ lây nhiễm cao

Nóng: 9 thuyền viên trên tàu hàng hải từ Ấn Độ về Việt Nam nghi nhiễm COVID-19, nguy cơ lây nhiễm cao

Các thuyền viên trên tàu di chuyển từ Ấn Độ về Việt Nam có biểu hiện sốt, đau họng, khó thở. Những người này có kết quả dương tính với Covid-19 kèm biểu hiện viêm phổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 ca dương tính mới thông tin Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại