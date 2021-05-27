Hà Nội: 2/5 ca nghi nhiễm COVID-19 mới có thời gian ủ bệnh lên tới 20 ngày

Tin y tế 27/05/2021 15:01

Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca nghi COVID-19, trong đó có 2 ca ở khu cách ly 20 ngày mới có kết quả dương tính. 2 trường hợp này là F1 của các ca bệnh BN3173 (dương tính ngày 8/5) và BN3152(dương tính ngày 7/5).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa 27/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.

Cả 5 trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước đó, ngày 26/5 có xuất hiện triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 27/5 có kết quả dương tính với COVID-19, cụ thể:

-Bệnh nhân N.B.T., nam, sinh năm 1991, địa chỉ tại Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, là F1 của BN3152 (mắc COVID-19 ngày 7/5, bệnh nhân của Bắc Ninh), đã được cách ly tập trung từ trước.

-Bệnh nhân N.V.S., nam, sinh năm 1970, địa chỉ Thụy Ứng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, là F1 của BN3181 (nam, sinh năm 1962, Phúc Thọ, có yếu tố dịch tễ liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung và dương tính ngày 8/5).

-Bệnh nhân L.V.H., nam, sinh năm 1988, địa chỉ khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, là F1 của BN3173 (nữ, sinh năm 1985 có tiền sử về từ vùng dịch Mão Điền, Thuận Thành, dương tính ngày 8/5).

-Bệnh nhân N.Q.Đ., nam, sinh năm 1981, khu đô thị Đặng Xá, Đặng Xá, Gia Lâm, là F1 của BN5327 đã được cách ly từ trước, liên quan đến chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

-Bệnh nhân Đ.Q.T., nam, sinh năm 1969, địa chỉ tại chung cư Đầm Nấm, Thượng Thanh, Long Biên, là F1 của BN5319, đã được cách ly tập trung từ ngày 24/5. (BN5319 là NTNH, sinh năm 1975 tại chung cư Đầm Nấm và là F1 của BN5423 ĐBL liên quan đến Công ty T&T).

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Với việc ghi nhận thêm 5 bệnh nhân mới, tính từ ngày 29/4 đến nay Hà Nội đã ghi nhận 154 ca bệnh liên quan đến cộng đồng thuộc 8 chùm ca bệnh: Chùm Đà Nẵng (46 ca), chùm Times City và Công ty T&T (39 ca), chùm Bắc Ninh (19 ca), chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (18 ca), chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (13 ca), chùm Hưng Yên (8 ca), chùm Hải Dương (1 ca) và chùm khác (10 ca).

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