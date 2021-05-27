Khẩn: Từ ngày mai 28/5, học sinh cuối cấp ở TP.HCM học trực tuyến hoàn toàn

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc trên địa bàn về việc thực hiện hình thức học trực tuyến cho học sinh cuối cấp để phòng chống COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 27/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc trên địa bàn về việc thực hiện công tác phòng chống COVID-19 trong trường học giai đoạn hiện nay.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP chỉ đạo:

- Tất cả các hoạt động ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh cuối cấp phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến từ ngày 28/5.

- Riêng các trường ngoài công lập phải dừng hoạt động nội trú trước ngày 30/5.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để giúp học sinh tham dự các kỳ thi sắp tới một cách thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

Đầu tháng 5/2021, UBND TP.HCM đã có văn bản cho phép các nhà trường phổ thông tự chọn hình thức ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, hoặc kết hợp cả hai. Tuy nhiên, những ngày gần đây tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP đang diễn biến rất phức tạp với số ca nhiễm COVID-19 tăng lên theo thời gian. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo mới có văn bản trên.

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