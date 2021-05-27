Nóng: TP.HCM phong tỏa tạm thời chung cư Tropic Garden ở Thảo Điền

Tin y tế 27/05/2021 20:50

Chiều tối ngày 27/5, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư Tropic Garden vì có liên quan đến Covid-19.

Theo thông tin từ Zing News, tối 27/5, Trạm Y tế phường Thảo Điền cho biết ngành y tế đã phong toả chung cư Tropic Garden vì liên quan ca nhiễm trong "ổ dịch" nhóm sinh hoạt tôn giáo. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xác định những người liên quan đến ca bệnh.

Tropic Garden được xây dựng trên diện tích hơn 23.000 m2 với 5 block nhà cao 27 tầng.

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Chung cư Tropic Garden ở Thảo Điền - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, UBND phường Thảo Điền cũng đã phong tỏa tiệm bánh ở số 35, đường số 59, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, vì một ca nghi mắc Covid-19 từng làm việc tại đây.

Theo báo cáo của ngành y tế, tính đến 18h hôm nay, tổng số ca dương tính liên quan đến ổ dịch của nhóm tôn giáo tại quận Gò Vấp lên tới 36 người. Trong đó, 29 người là hội viên của nhóm tôn giáo nói trên; 7 trường hợp là F1 (4 người làm chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 bệnh nhân tiếp xúc gần ở nơi cư trú).

Những bệnh nhân dương tính được phát hiện ở 8 quận, huyện của thành phố, gồm: quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Các quận, huyện có liên quan ổ dịch này là TP.Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12. Người đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm này được xác định dương tính với nCoV là chị N.T.K.C., 38 tuổi, ngụ tại đường Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Hai người còn lại là cặp vợ chồng cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Ba ca này đều được phát hiện khi đi khám tại Bệnh viện nhân dân Gia Định.

TP.HCM: Phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở bệnh viện Hoàn Mỹ

TP.HCM: Phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở bệnh viện Hoàn Mỹ

Chiều tối ngày 27/5, 1 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (đường Phan Xích Long) do xuất hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi, nghi nhiễm COVID-19.

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