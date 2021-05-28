Nóng: Phát hiện 98 ca dương tính với COVID-19 ở Bắc Giang qua xét nghiệm nhanh

Qua xét nghiệm nhanh cho thấy 98 người dương tính với COVID-19 ở Bắc Giang. Trong đó công nhân đang sinh sống ở 3 xã tại huyện Việt Yên có mức độ phơi nhiễm rất cao.

Theo thông tin từ Zing News, sáng 28/5, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang cho biết sau khi triển khai việc xét nghiệm nhanh cho người dân ở 3 xã Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng ở huyện Việt Yên, kết quả cho thấy số lượng công nhân trên địa bàn bị phơi nhiễm rất cao. Đối với hơn 6.700 trường hợp được xét nghiệm nhanh, ngành y tế địa phương phát hiện 98 người có kết quả dương tính với COVID-19.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang cho biết việc xét nghiệm nhanh chỉ cho kết quả chính xác 70-75%. Do đó, ngành y tế tỉnh đang tiếp tục gửi các mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm RT-PCR để cho kết quả chính xác. Vị này nói: "Nguy cơ lây nhiễm ở 3 xã tại huyện Việt Yên là rất lớn. Thông qua kết quả xét nghiệm nhanh, chúng tôi sẽ khoanh vùng khu vực có nguy cơ cao để tiếp tục xét nghiệm thêm nhiều lần nữa. Việc này sẽ giúp sàng lọc sớm những người có nguy cơ mắc bệnh ra khỏi cộng đồng". Ảnh minh họa: Bộ Y tế Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, thực hiện chủ trương giảm tải số lượng công nhân ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, Việt Yên, để giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh đã đưa khoảng 3.000 công nhân đang trọ ở thôn Núi Hiểu ra khỏi khu cách ly tại huyện Việt Yên và các huyện, thành phố.

Trong đó, công nhân quê huyện nào sẽ đưa về địa phương đó. Những người này đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Tỉnh Bắc Giang yêu cầu các huyện, TP, phải chủ động phương tiện và cử cán bộ liên hệ với UBND huyện Việt Yên để khớp nối thời gian đón. Số công nhân khi về địa phương sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày. UBND tỉnh Bắc Giang cho biết tính đến hết ngày 27/5, địa phương ghi nhận 1.749 ca nhiễm SARS-CoV-2, các ca bệnh xuất hiện chủ yếu tại khu công nghiệp Quang Châu và Vân Trung, huyện Việt Yên. Ngoài các ổ dịch đã được cách ly, phong tỏa, tỉnh Bắc Giang cho biết vẫn xuất hiện các trường hợp F0 không phải là công nhân do lây từ công nhân sang người nhà, người có tiếp xúc gần; một số trường hợp là cán bộ y tế trong các khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Tỉnh đã rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan. Những ngày tới, số lượng ca F0 vẫn tiếp tục tăng do ngành y tế đang tiến hành xét nghiệm lần 3 đối với tất cả công nhân trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (đối với công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đã xét nghiệm lần 4). Qua kết quả xét nghiệm nhanh, ngành y tế phát hiện số lượng công nhân bị phơi nhiễm rất cao. Tuy nhiên, các trường hợp F0 mới được phát hiện chủ yếu đã được cách ly, theo dõi y tế, trong vùng phong tỏa.

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