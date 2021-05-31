Nóng: Phát hiện F2 trở thành F0 ở TP.HCM có liên quan đến hội truyền giáo Phục Hưng

Tin y tế 31/05/2021 10:16

TP.HCM phát hiện 1 ca bệnh nghi nhiễm Covid-19 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Đây là ca F2 chuyển thành F0, đã đi nhiều nơi trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 30/5, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay vừa xác nhận trường hợp nghi mắc Covid-19 liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo đó, sáng cùng ngày, trên địa bàn quận 3 ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F2 của ca bệnh liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng làm việc tại một công ty ở quận 1.

Ca nghi mắc Covid-19 này được phát hiện khi lấy mẫu tầm soát trước đó 1 ngày. Người này đang sống cùng nhà với cha mẹ tại một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM. 

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Khu vực sinh hoạt của hội đã bị phong tỏa ngay sau khi phát hiện có ca dương tính - Ảnh: Bộ Y tế

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, tiến hành truy vết. Quá trình điều tra ban đầu còn gặp nhiều khó khăn do người này chưa cung cấp đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra liên tục, các lực lượng chức năng đã ghi nhận bệnh nhân từng đi tới nhiều nơi tại thành phố.

Bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly, theo dõi. Có 30 trường hợp tiếp xúc gần nơi người này ở đã được truy vết, chuyển cách ly và lấy mẫu xét nghiệm khẩn.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành truy vết mở rộng, lấy 43 mẫu gộp cho tất cả người dân liên quan. 

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Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu tại cuộc họp khẩn về phòng chống Covid-19 ngày 30/5.

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