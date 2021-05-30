TP.HCM: Xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày 100.000 mẫu

Tin y tế 30/05/2021 17:45

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu tại cuộc họp khẩn về phòng chống Covid-19 ngày 30/5.

Theo thông tin từ Vnexpress, trong cuộc họp sáng ngày 30/5, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong chỉ đạo xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố. Trước mắt, ngành y tế tập trung lấy mẫu tất cả các đơn vị bầu cử nơi có hội viên Hội thánh Truyền giáo Phục hưng cư ngụ; tất cả công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết hôm qua, thành phố đã lấy hơn 50.000 mẫu xét nghiệm. Theo ông Bỉnh, TP.HCM dự kiến kích hoạt công suất mỗi ngày lấy khoảng 100.000 mẫu để phát hiện nhanh các ca mắc, sớm kiểm soát dịch. Lực lượng chức năng cố gắng tập trung lấy mẫu vào ban ngày, chỉ lấy ban đêm nếu có tình huống phát sinh.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

TP.HCM hiện có hơn 400 đội lấy mẫu trên toàn thành phố, bao gồm nhân viên hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế, Trạm Y tế, nhân viên từ các bệnh viện... Sở Y tế thành phố điều động thêm khoảng 400 sinh viên từ các trường đại học y khoa, triển khai lấy mẫu xét nghiệm thần tốc.

Trước mắt, thành phố đang lấy mẫu mở rộng cho toàn bộ người dân sống tại các phường 3, 5, 9, 14, 15, thuộc quận Gò Vấp, để đánh giá nguy cơ. Gò Vấp là quận có trụ sở sinh hoạt của Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Quận cũng ghi nhận 44 ca nhiễm trong những ngày qua.

Để hỗ trợ ngành y tế quận Gò Vấp khẩn cấp lấy mẫu diện rộng, nhiều đơn vị đang chi viện như Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, các bệnh viện Bình Dân, Nguyễn Tri Phương, Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, An Bình, Đa khoa Sài Gòn, Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương, sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch...

Theo Sức khỏe và Đời sống, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho hay, toàn thành phố cần thực hiện nghiêm 5K, ngoài ra, vắc xin cũng đặc biệt quan trọng. Trong thời điểm hiện nay, ngoài các đối tượng ưu tiên, cần mở rộng tiêm vắc xin đối với công nhân trong các khu công nghiệp, khu vực sản xuất được miễn dịch mới đảm bảo được phát triển kinh tế; Thành phố cần dự phòng đầy đủ những nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo an sinh cho người dân trong trường hợp giãn cách xã hội.

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