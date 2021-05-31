Trà Vinh: Nam sinh viên nghi nhiễm COVID-19 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Trà Vinh vừa ghi nhận 1 ca nghi nhiễm COVID-19 mới có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 31/5, ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca nghi mắc COVID -19 liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM.
Ca nghi mắc là nam sinh viên (ngụ khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh) theo học ở một trường đại học tại TP.HCM. Sau khi nam sinh này về quê thì chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện. Nam sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đến tối 30/5 kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM thông báo nam sinh nghi nhiễm COVID-19.
Ông Phước cho hay: "Hiện nam sinh đã được đưa đến bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị. Ngay trong đêm, ngành chức năng cũng đã phong tỏa khu vực khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè. Qua điều tra dịch tễ, có 20 trường hợp tiếp xúc gần với nam sinh và đã đưa đi cách ly tập trung. Hiện ngành y tế tiếp tục tục truy vết những trường hợp có liên quan và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch”.