Trà Vinh: Nam sinh viên nghi nhiễm COVID-19 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tin y tế 31/05/2021 13:53

Trà Vinh vừa ghi nhận 1 ca nghi nhiễm COVID-19 mới có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 31/5, ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca nghi mắc COVID -19 liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM.

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Ảnh minh họa: Internet

Ca nghi mắc là nam sinh viên (ngụ khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh) theo học ở một trường đại học tại TP.HCM. Sau khi nam sinh này về quê thì chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện. Nam sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đến tối 30/5 kết quả từ Viện Pasteur TP.HCM thông báo nam sinh nghi nhiễm COVID-19.

Ông Phước cho hay: "Hiện nam sinh đã được đưa đến bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị. Ngay trong đêm, ngành chức năng cũng đã phong tỏa khu vực khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè. Qua điều tra dịch tễ, có 20 trường hợp tiếp xúc gần với nam sinh và đã đưa đi cách ly tập trung. Hiện ngành y tế tiếp tục tục truy vết những trường hợp có liên quan và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch”.

Trà Vinh: Nam sinh viên nghi nhiễm COVID-19 có liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng - Ảnh 2 
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Đến trưa ngày 31/5, sau khi thực hiện xét nghiệm 151.487 người, cơ quan y tế đã phát hiện trong đó có 2.722 F1, 148.765 các diện tiếp xúc khác có liên quan đến các ca Covid-19 cộng đồng. Hiện tại HCDC vẫn đang tiếp tục thực hiện xét nghiệp toàn TP để hạn chế nguy cơ bùng dịch trên diện rộng.

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Từ khóa:   ca nghi nhiễm COVID-19 hội thánh truyền giáo Phục Hưng

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