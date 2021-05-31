TP.HCM: Không lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố

Ngành y tế đang tốc lực xét nghiệm diện rộng cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao, ghi nhận ca nhiễm COVID-19, trong đó tập trung chính vào quận Gò Vấp và quận Tân Phú, sau đó mở rộng ra những địa bàn khác.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 31/5, ông Nguyễn Hoài Nam-phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngành y tế đang tốc lực xét nghiệm diện rộng cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao, ghi nhận ca nhiễm COVID-19, trong đó tập trung chính vào quận Gò Vấp và quận Tân Phú, sau đó mở rộng ra những địa bàn khác.

Về đối tượng áp dụng, ông Nam cho biết theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, sẽ ưu tiên các thành viên điểm bầu cử, những người là hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; tất cả công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Ông Nam nhấn mạnh: "Trước mắt chúng tôi sẽ tập trung những khu vực này, sau đó mở rộng ra những địa phương cũng có nguy cơ cao chứ không lấy toàn thành phố".

Riêng quận Gò Vấp, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho hay nhiều phường của quận đã được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và ngành y tế đang tiếp tục lấy mẫu, tiến tới xét nghiệm diện rộng trên toàn quận: "Quận Gò Vấp ghi nhận nhiều ca dương tính có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng nên ngành y tế ưu tiên lấy mẫu trên diện rộng ở khu vực này".

Trước đó, theo Sở Y tế, trong ngày 30/5, thành phố đã lấy 82.199 mẫu (trong đó chủ yếu là quận Gò Vấp) và tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy từ ngày 26/5 tại nhiều quận, huyện là 151.487 mẫu.

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Vào hôm 30/5, trong cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo trước hết việc lấy mẫu tập trung vào những đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, những nơi liên quan đến hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Bên cạnh đó, tất cả hơn 280.000 lao động và 3.000 chuyên gia tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

Về nguồn nhân lực y tế, chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị huy động thêm sinh viên của Trường đại học Y dược và Y khoa Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - phó hiệu trưởng điều hành Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) - cho biết từ tối 29/5, 120 sinh viên tình nguyện (chủ yếu năm 4, năm 5) của trường đã đến quận Gò Vấp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm cho người dân ở đây. Bên cạnh đó, trường cũng dự bị 180 sinh viên lên đường bất cứ lúc nào khi ngành y tế cần.

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