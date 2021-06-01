Nóng: Nam sinh viên nghi nhiễm COVID-19 về từ TP.HCM lây cho cha và anh trai ở Long An, chưa rõ nguồn lây

Tin y tế 01/06/2021 10:01

Nam sinh viên đi từ TP.HCM về Cần Đước, Long An nhiễm COVID-19. Mẫu xét nghiệm cha và anh trai của nam sinh viên này cũng cho ra kết quả dương tính.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 1/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Cần Đước, Long An cho biết đã phong tỏa, khử khuẩn khẩn cấp 117 hộ dân với 459 nhân khẩu thuộc khu vực chợ Phước Vân, khu 10, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước vì có một ca nghi nhiễm COVID-19.

Ca nghi nhiễm là nam sinh viên 22 tuổi, đang thực tập tại TP.HCM. Từ ngày 25/5, nam sinh viên này có đi về giữa Long An và TP.HCM, sống chung nhà ở xã Phước Vân với cha, mẹ và anh trai.

Sau đó, nam sinh viên này có biểu hiện sốt, khó thở và khi được xét nghiệm PCR đã cho ra kết quả dương tính. Hiện nam sinh viên nghi nhiễm COVID-19 này đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Sau khi xác định được ca nghi ngờ dương tính trên, lực lượng phòng chống dịch đã tiếp tục lấy mẫu hai người sống chung nhà đang ở Phước Vân là cha và anh trai của nam sinh viên đi xét nghiệm PCR, kết quả 2 mẫu xét nghiệm này cũng cho ra kết quả dương tính.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Cần Đước đang tiếp tục khẩn trương xác định thêm các trường hợp F1, F2, F3 của các ca nghi nhiễm này.

Như vậy huyện Cần Đước, Long An đã phải phong tỏa 3 khu vực. Trước đó liên quan đến BN 6909, huyện này đã phong tỏa một khu vực 15 hộ dân ở thị trấn Cần Đước và Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước. 

Theo VNExpress, hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm của trường hợp này. 

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