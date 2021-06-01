Ngày 1/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã tạm thời cách ly con hẻm trên đường Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình, để phục vụ công tác điều tra, truy vết liên quan ca nghi mắc Covid-19 phát hiện tại Bệnh viện Tân Phú.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 1/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã tạm thời cách ly con hẻm trên đường Nguyễn Bặc, phường 3, quận Tân Bình, để phục vụ công tác điều tra, truy vết liên quan ca nghi mắc Covid-19 phát hiện tại Bệnh viện Tân Phú.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: HCDC

Trường hợp nghi nhiễm ngụ tại hẻm này, là tài xế xe cấp cứu tại Bệnh viện Tân Phú. Hôm 30/5, người này lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã khử khuẩn con hẻm và điều tra các trường hợp tiếp xúc với tài xế xe cấp cứu để cách ly theo quy định.

Qua điều tra dịch tễ, người này không tiếp xúc, không liên quan đến nhóm sinh hoạt tôn giáo ở quận Gò Vấp. Cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 15 F1 và hơn 200 người liên quan khác.

Thầy giáo nghi mắc Covid-19 coi thi không đeo khẩu trang, hơn 100 giáo viên, học sinh trường quốc tế là F1 Sau khi có thông tin về thầy giáo Trường Việt Úc cơ sở quận 10, TP.HCM nghi mắc Covid-19, có hơn 100 giáo viên và học sinh của trường này phải đi cách ly tập trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-xe-xe-cap-cuu-benh-vien-tan-phu-mac-covid-19-cach-ly-ca-con-hem-xet-nghiem-hon-200-nguoi-lien-quan-407308.html