Thầy giáo nghi mắc Covid-19 coi thi không đeo khẩu trang, hơn 100 giáo viên, học sinh trường quốc tế là F1

Tin y tế 01/06/2021 21:01

Sau khi có thông tin về thầy giáo Trường Việt Úc cơ sở quận 10, TP.HCM nghi mắc Covid-19, có hơn 100 giáo viên và học sinh của trường này phải đi cách ly tập trung.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đại diện Trường Việt Úc (VAS) cho biết ca nghi mắc Covid-19 mới đây là một giáo viên nước ngoài giảng dạy chương trình Cambridge tại cơ sở 3 Tháng 2 (quận 10, TP.HCM). Giáo viên này ở cùng tầng tại tòa nhà tại quận 7 với một ca nhiễm được công bố vào ngày 29/5.

Ngay lập tức, ban điều hành và thầy cô của VAS đã làm việc với các cơ quan chức năng, truy vết các trường hợp F1. Trong đó có nhiều học sinh và đồng nghiệp có tiếp xúc với thầy giáo này vào ngày 19/5.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo nhà trường, sau khi có thông báo chuyển sang học online từ ngày 10/5 của Sở GD-ĐT TP.HCM, trường thực hiện giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên, các ngày 19/5, 21/5 và 26/5 là ngày thi IGCSE theo lịch quốc tế của Hội đồng khảo thí quốc tế Đại học Cambridge, nên học sinh đến cơ sở 3 Tháng 2 để làm bài.

Quá trình tổ chức thi được quản lý nghiêm ngặt, thí sinh ngồi cách nhau 1,8m, đồng thời thầy cô và học sinh đều mang khẩu trang, được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Đại diện Trường VAS cho biết: "Rất tiếc trong khi xác minh, thầy giáo nghi mắc Covid-19 chưa tuân thủ nghiêm quy định về việc đeo khẩu trang trong thời gian coi thi. Nhà trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp khi thầy hoàn tất việc điều trị".

Hiện nay, trường cũng làm việc với các cơ quan chức năng và đang chờ chấp thuận để có thể sắp xếp cho học sinh thuộc diện F1 đi cách ly tại khách sạn, thay vì tại các cơ sở cách ly tập trung.

Trong thông báo gửi đến phụ huynh ngày 31/5, VAS cam kết chi trả toàn bộ chi phí cách ly, ngoại trừ chi phí cá nhân phát sinh cho học sinh thuộc diện F1 của ca nghi nhiễm nêu trên tại các khách sạn do nhà trường sắp xếp theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Nóng: Phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Đồng Tháp

Nóng: Phát hiện ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Đồng Tháp

Ca nghi nhiễm COVID-19 nhà ở xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, giáp ranh với huyện Tân Thạnh, Long An. Khuya 29/6, anh tiếp xúc với BN7176 và 7177 (liên quan hội truyền giáo ở TP.HCM) khi đến Tân Thạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 thầy giáo nhiễm Covid-19 cách ly tập trung

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại