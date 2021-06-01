Thầy giáo nghi mắc Covid-19 coi thi không đeo khẩu trang, hơn 100 giáo viên, học sinh trường quốc tế là F1

Sau khi có thông tin về thầy giáo Trường Việt Úc cơ sở quận 10, TP.HCM nghi mắc Covid-19, có hơn 100 giáo viên và học sinh của trường này phải đi cách ly tập trung.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đại diện Trường Việt Úc (VAS) cho biết ca nghi mắc Covid-19 mới đây là một giáo viên nước ngoài giảng dạy chương trình Cambridge tại cơ sở 3 Tháng 2 (quận 10, TP.HCM). Giáo viên này ở cùng tầng tại tòa nhà tại quận 7 với một ca nhiễm được công bố vào ngày 29/5.

Ngay lập tức, ban điều hành và thầy cô của VAS đã làm việc với các cơ quan chức năng, truy vết các trường hợp F1. Trong đó có nhiều học sinh và đồng nghiệp có tiếp xúc với thầy giáo này vào ngày 19/5.

Ảnh minh họa: Internet

Theo nhà trường, sau khi có thông báo chuyển sang học online từ ngày 10/5 của Sở GD-ĐT TP.HCM, trường thực hiện giảng dạy trực tuyến. Tuy nhiên, các ngày 19/5, 21/5 và 26/5 là ngày thi IGCSE theo lịch quốc tế của Hội đồng khảo thí quốc tế Đại học Cambridge, nên học sinh đến cơ sở 3 Tháng 2 để làm bài.

Quá trình tổ chức thi được quản lý nghiêm ngặt, thí sinh ngồi cách nhau 1,8m, đồng thời thầy cô và học sinh đều mang khẩu trang, được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Đại diện Trường VAS cho biết: "Rất tiếc trong khi xác minh, thầy giáo nghi mắc Covid-19 chưa tuân thủ nghiêm quy định về việc đeo khẩu trang trong thời gian coi thi. Nhà trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp khi thầy hoàn tất việc điều trị".

Hiện nay, trường cũng làm việc với các cơ quan chức năng và đang chờ chấp thuận để có thể sắp xếp cho học sinh thuộc diện F1 đi cách ly tại khách sạn, thay vì tại các cơ sở cách ly tập trung.

Trong thông báo gửi đến phụ huynh ngày 31/5, VAS cam kết chi trả toàn bộ chi phí cách ly, ngoại trừ chi phí cá nhân phát sinh cho học sinh thuộc diện F1 của ca nghi nhiễm nêu trên tại các khách sạn do nhà trường sắp xếp theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

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