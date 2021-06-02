HCDC đang khẩn trương tiến hành truy vết những trường hợp có liên quan đến F1. Trường hợp này là người mẹ của ca nghi mắc Covid-19 ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn -TP.HCM liên quan nhóm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, là người buôn bán tự do, tiếp xúc nhiều người ở chợ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuya 1/6 đã phát thông tin khẩn về xử lý 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng.

Trường hợp nghi nhiễm này cư trú trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn . Đây là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được công bố vào ngày 31/5 nên đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Được biết, đây là trường hợp F2 chuyển thành F0 liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu nhà của bệnh nhân - Ảnh: Người Lao Động

Ngay khi nhận thông tin từ HCDC, Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn đã tiến hành khử khuẩn, phong tỏa khu vực liên quan và truy vết các trường hợp có tiếp xúc ca nghi nhiễm. Qua truy vết ban đầu, xác định 5 trường hợp tiếp xúc gần F1 và 121 người dân đang cư trú trong khu phong tỏa.

Đánh giá ban đầu cho thấy khu vực này có nguy cơ lây nhiễm cao do người dân thường xuyên không đeo khẩu trang, khu dân cư lao động nhà chật hẹp và đông người. Trước đây vài ngày có đám tang và người dân vẫn đến viếng và tập trung đông. Bên cạnh đó, có trường hợp F1 là mẹ của ca nghi nhiễm là người buôn bán tự do, tiếp xúc nhiều và đi bán tại nhiều chợ khác nhau.

Hiện huyện Hóc Môn đang khẩn trương truy vết các trường hợp có tiếp xúc và xác minh khoanh vùng các địa điểm nguy cơ để tìm người có liên quan.

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