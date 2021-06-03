Nguyên hiệu trưởng ném tiền xuống đất trả nhân viên cây xăng: 'Tôi rất lo sợ dịch Covid-19, tôi là thầy giáo nhưng đã có hành động không đúng'

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng gần 16 giờ ngày 31/5/2021, tại một cây xăng thuộc khu vực Km92 trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xa Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, một đoạn video lan truyền rất nhanh trên MXH mới đây, ghi lại cảnh một tài xế ô tô có thái độ “trịch thượng”, ném tiền xuống đất bắt nhân viên đổ xăng cúi xuống nhặt đang gây xôn xao dư luận và khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại cây xăng, thời điểm nói trên, một ô tô màu trắng, mang biểm kiểm soát 47A.... đang dừng đổ xăng. Đáng nói, sau khi đổ xăng xong, tài xế ô tô không cầm tiền đưa cho nhân viên cây xăng, thay vào đó người này ném tờ tiền xuống đất và bắt nhân viên đổ xăng phải cúi xuống nhặt. Đoạn clip được đăng tải trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người, rất nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc về hành động của người lái xe.

CĐM phẫn nộ trước hành vi được cho là khinh thường người khác của tài xế - Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc, chiều 2/6, phóng viên báo Người Lao Động đã trao đổi với chủ nhân và là người cầm lái chiếc xe con - ông P.V.A.. Được biết, ông P.V.A., nguyên là hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn huyện Ea H’leo, vừa nghỉ hưu vào tháng 1/2021.

Theo ông A., khoảng 16h ngày 31/5, ông chạy xe con tới một cây xăng trên địa bàn xã Ea Ral (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), cách nhà khoảng 3km để đổ 200.000 đồng tiền xăng. Trong lúc đổ xăng, ông A. đã mở cửa kính xe đưa tiền nhưng nhân viên cây xăng chưa kịp lấy thì ông lo sợ dịch bệnh Covid-19 nên đã thả tờ tiền xuống đất.

Ông A. cho biết thêm, sau khi rời cây xăng, ông cảm thấy hành động của mình như vậy là không đúng. Do đó, khoảng 1 tiếng sau, ông A. đã gọi điện cho con rể ở gần đó nhờ ra xin lỗi nhân viên cây xăng. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy áy náy nên khoảng 2 giờ sau, ông tiếp tục nhờ một người quen ở gần cây xăng kết nối điện thoại để ông nói lời xin lỗi và nhân viên cây xăng đồng ý, thông cảm cho ông.

Về đoạn clip, ông A. nói người bán xăng cho biết có một người tới chơi thấy vậy nên đăng tải lên mạng xã hội. Khoảng 1 tiếng sau khi đăng, đoạn clip đã được gỡ bỏ nhưng nhiều trang Facebook đã kịp tải về.

Ông nói: "Bình thường khi đi đổ xăng, tôi đều xuống xe nhưng hôm đó vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19 ở xã kế bên và khu vực gần cây xăng có 1 F1 nên tôi rất lo sợ dịch bệnh. Tôi là một thầy giáo nhưng trong giây phút lo sợ đã có hành động không đúng, xúc phạm người bán xăng chứ đặc biệt không bao giờ có ý coi thường người khác".