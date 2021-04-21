'Chủ nợ' đổ chất thải lên người bé 2 tuổi và mẹ khiến cộng đồng phẫn nộ: 'Phân cũng đổ, đổ đủ thứ… đổ cho nó biết'

Xã hội 21/04/2021 20:05

Do có mâu thuẫn với gia đình cháu bé về chuyện tiền bạc trước đó, một người phụ nữ đã xách theo xô chất thải, trộn với dầu nhớt sang tận nhà đổ vào người bé trai 2 tuổi và mẹ của bé để trút giận. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ và tỏ thái độ gay gắt.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ xách xô chất thải đổ vào người 2 mẹ con nhà hàng xóm khiến nhiều người phẫn nộ. Sự việc trên xảy ra tại thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Ghi nhận trong đoạn clip cho thấy một người phụ nữ đội chiếc mũ vải xách theo chiếc xô nhỏ nghi là chất thải đổ lên người em bé trong lúc trời tối. 

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Người phụ nữ bắc thang, đổ xô chất thải xuống người hai mẹ con lúc trời tối - Ảnh cắt từ clip

Dư luận nhìn thấy hình ảnh này hết sức phẫn nộ trước hành động này của người phụ nữ trên. Nhiều người tại hiện trường xác nhận chất thải bị đổ lên người 2 mẹ con có chứa cả dầu hỏa. Khi bị nhiều người tỏ thái độ gay gắt và lên tiếng trách móc vì hành động của mình, người phụ nữ còn đáp trả "hiên ngang": "Phân cũng đổ, đổ đủ thứ… đổ cho nó biết". 

Sau khi bất ngờ bị đổ chất bẩn lên người, đứa bé 2 tuổi vì quá hoảng sợ mà liên tục khóc khiến người mẹ phải dỗ dành: "Nín đi con" mà không thể phản kháng lại. 

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Cả người 2 mẹ con lấm lem chất bẩn, đứa bé 2 tuổi òa khóc nức nở vì quá sợ hãi - Ảnh cắt từ clip

Khi quay trở ra cổng, "chủ nợ" tiếp tục đứng bên ngoài lớn tiếng chửi bới. Không đồng tình với hành động đổ chất thải lên người cháu bé, người đứng quay clip phẫn nộ lên tiếng: "Bà làm gì thì bà làm chứ lại mang phân đổ lên đầu thằng nhỏ, ác quá bà ơi. Nó nhỏ nó biết gì đâu, chuyện cha mẹ làm nó biết gì đâu". Trước những bất bình từ người xung quanh, người phụ nữ trên vác thang đi về nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới 2 mẹ con. 

Liên quan đến vụ việc 2 mẹ con bị đổ chất thải lên người, báo Dân Trí cho biết, lý do dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ này là do trước đây hai bên gia đình có cho nhau vay mượn tiền, nhưng mẹ của cháu trai 2 tuổi hết khả năng chi trả. Các cơ quan thi hành án đang giải quyết vấn đề vay mượn thì xảy ra sự việc như trên. 

Hiện tại vụ việc đang được các cơ quan ban ngành có liên quan trực tiếp đến nơi xảy ra sự việc để nắm bắt lại toàn bộ. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ phối hợp, xử lý vụ việc theo đúng trình tự của pháp luật.

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