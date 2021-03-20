Bực tức chuyện bà Tốt mượn đất không trả mà còn thách thức, xúc phạm nên Tựa nảy sinh ý định sát hại em gái.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Duy Tựa (SN 1959, trú tại xã Đắk Sin, Đắk R'Lấp) để điều tra về hành vi sát hại em gái.

Trước đó vào ngày 16/3, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bà Trần Thị Tốt (SN 1966, trú tại thôn 4, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp) tử vong trước cổng nhà với nhiều vết thương trên đầu.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Đắk Nông nhận thấy đối tượng Trần Duy Tựa (anh ruột bà Tốt) là người có nhiều mâu thuẫn với nạn nhân trong việc tranh chấp đất đai nên đã triệu tập về cơ quan công an làm việc.

Mâu thuẫn đất đai, anh trai U70 sát hại em gái - Ảnh: CAND

Qua đấu tranh, Tựa đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, khoảng 17h30 ngày 15/3/2021, sau khi đi làm rẫy về, nghĩ đến chuyện bà Tốt mượn đất không trả mà còn thách thức, xúc phạm nên Tựa nảy sinh ý định sát hại em gái để lấy lại đất.

Khoảng 21h50 cùng ngày, thấy bà Tốt về nhà, Tựa lao ra dùng gậy gỗ đánh 1 phát trúng vào đầu bà Tốt làm bà té xuống đất, nằm bất động. Sau đó, Tựa tiếp tục đánh 2 phát vào đầu Tốt rồi bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.

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