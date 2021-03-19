Trong khi đang nhậu và hát karaoke, Tình phát hiện cô bé 7 tuổi ở phòng bên một mình nên đã dâm ô bé gái.

Theo thông tin trên Tiền Phong, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Tình (SN 1965, trú tại thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Đến nhà người quen hát karaoke, gã đàn ông dâm ô bé gái 7 tuổi con chủ nhà - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra ban đầu, chiều 6/3, Tình đến nhà người quen ở thôn Quảng Tiến để nhậu và hát karaoke. Sau đó, Tình đi vào phòng ngủ và thấy T. (SN 2014) đang nằm xem điện thoại một mình nên đã nảy sinh ý định xâm hại.

Tại đây, Tình đã có hành vi dâm ô bé gái và bị bà nội bé gái phát hiện sự việc. Sau đó, người nhà đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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