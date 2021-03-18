Một cô gái được cho là đã leo qua lan can rồi nhảy cầu tự tử. Nhiều người phát hiện sự việc đã hô hoán và chạy đến ứng cứu nhưng không kịp.

Lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang tìm kiếm tung tích cô gái nghi nhảy cầu tự tử ở sông Vàm Thuật nơi giáp ranh giữa quận 12 và quận Gò Vấp vào chiều cùng ngày.

Nghi án cô gái trẻ nhảy cầu tự tử - Công an TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, một cô gái khoảng 25 tuổi mặc áo màu đỏ đi trên cầu An Lộc. Khi đến giữa cầu, cô gái nảy được cho là leo qua lan can, nhảy xuống sông Vàm Thuật để tự tử.

Nhiều người phát hiện sự việc đã hô hoán và chạy đến ứng cứu nhưng nạn nhân đã mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP.HCM đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm. Đến 19 giờ, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

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