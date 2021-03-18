Vụ nữ sinh lớp 10 nghi bị bạn phượt hiếp dâm: Bỏ nhà đi, nhiều lần muốn tự tử

Xã hội 18/03/2021 18:28

Người chị gái cho biết, sau khi bị xâm hại tình dục, nữ sinh T. nhiều lần muốn tự tử, thậm chí còn bỏ nhà đi.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh M.T.T. (SN 2005, ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nghi bị bạn cùng nhóm phượt xâm hại tình dục, ngày 18/3, chị O. (chị gái T.) cho biết đã đưa em gái đến Ngôi nhà Bình yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (TƯ Hội LHPN Việt Nam) chăm sóc.

"Kể từ khi xảy ra sự việc, em gái tôi luôn trong tình trạng hoảng loạn, cả gia đình không ai tiếp xúc được, hỏi chuyện gì cũng không nói. Nhiều lần em tôi còn muốn tự tử, nhưng được gia đình phát hiện kịp thời nên đã cản được. Hôm qua (17/3) em gái tôi đã bỏ nhà đi, gia đình chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi, đến đêm cùng ngày mới phát hiện. Sáng nay, gia đình tôi đã đưa em ra Ngôi nhà Bình yên ở Hà Nội để nhờ chăm sóc", chị O. chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam.

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Nữ sinh lớp 10 nghi bị xâm hại tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, nữ sinh T. quen biết thanh niên H.V.T (SN 2001, trú tại huyện Hậu Lộc) trên mạng xã hội. Vào tối 31/1, nam thanh niên qua nhà nữ sinh rủ đi dự buổi liên hoan cùng nhóm bạn phượt.

Trong buổi liên hoan nữ sinh có uống 2 lon bia. Sau đó nam thanh niên đã đưa cô bé vào nhà nghỉ và xâm hại tình dục. 

Theo chính quyền địa phương, cháu T. có 4 anh chị em, bố đã mất cách đây 3 năm do đột quỵ, gia đình thuộc hộ nghèo nhiều năm nay. Nữ sinh đang học lớp 10 nhưng đã nghỉ học kể từ khi xảy ra sự việc. Hiện tâm lý nạn nhân có nhiều xáo trộn. 

Sự việc đang được Công an huyện Nga Sơn tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

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