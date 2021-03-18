Cơ quan chức năng cho biết nạn nhân đã để lại thư tuyệt mệnh cùng xe máy rồi nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn, hiện vẫn chưa rõ tung tích.
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Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông để lại lá thư tuyệt mệnh cùng xe máy rồi nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn.
Cụ thể vào khoảng 9h ngày 18/3, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh cùng xe máy rồi nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn. Ngay sau đó, mọi người đã hô hoán, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.
Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường cùng gia đình tìm kiếm nạn nhân.
Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.D (SN 1984, trú khối Quang Trung, phường Vinh Tân, thành phố Vinh). Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm anh D.