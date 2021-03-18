Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra nghi án nữ sinh lớp 10 bị bạn nhậu hiếp dâm sau khi uống bia.

Mới đây, chị M.T.O. (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã phản ánh với báo Phụ nữ Việt Nam về việc em gái mình nghi bị bạn nhậu hiếp dâm.

Theo chị O. sự việc xảy ra vào tối 31/1 vừa qua. Em gái chị là M. (SN 2005) đi tham dự buổi liên hoan cùng nhóm bạn phượt, trong đó có anh H.V.T (SN 2001, trú huyện Hậu Lộc).

Trong buổi liên hoan, M. đã uống 2 lon bia và có dấu hiệu say. Lúc này, anh T. rủ M. đi dạo sau đó chở thiếu nữ vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi đồi bại. Phát hiện sự việc, gia đình M. đã làm đơn tố cáo T. đến Công an xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn.

Nghi án nữ sinh lớp 10 bị bạn nhậu hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo chính quyền địa phương, cháu M. có 4 anh chị em, bố đã mất cách đây 3 năm do đột quỵ, gia đình thuộc hộ nghèo nhiều năm nay. M. đang học lớp 10 nhưng đã nghỉ học kể từ khi xảy ra sự việc. Hiện tâm lý nữ sinh có nhiều xáo trộn.

Sự việc đang được Công an huyện Nga Sơn tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

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